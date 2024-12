Rekordförderung für Graz: 9,3 Millionen Euro für Geh- und Radwege

Für den weiteren Ausbau von Geh- und Radwegen stehen der Stadt Graz in den kommenden Jahren weitere 8,9 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. Die ersten rund 400.000 Euro wurden bereits für die Verbreiterung des Radweges in der Keplerstraße sowie den Geh- und Radweg in der Georgigasse ausbezahlt. Somit stehen noch weitere 8,9 Millionen Euro für neue Projekte zur Verfügung.

Welche Projekte profitieren? Im Förderpaket sind zahlreiche Vorhaben enthalten, die Graz für Radfahrer:innen und Fußgänger attraktiver machen sollen: Geh- und Radweg am Joanneumring

Geh- und Radweg Puchstraße

Geh- und Radweg Puchstraße Geh- und Radweg am Schöckelbach

Geh- und Radweg am Schöckelbach Fahrradstraße Gaswerkstraße

Fahrradstraße Gaswerkstraße Geh- und Radweg Unterführung Peter Tunner Gasse

Geh- und Radweg Unterführung Peter Tunner Gasse Geh- und Radweg Unterführung Tiefentalweg (Barrierefreie Unterführung)

Geh- und Radweg Unterführung Tiefentalweg (Barrierefreie Unterführung) Radweg Petersgasse

Radweg Petersgasse Radweg Alte Poststraße

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) zeigt sich stolz: „Die Budgets sind in allen Gemeinden angespannt. Daher ist es umso wichtiger, auch Geld in die Kassen zu holen. Erstmals in der Stadtgeschichte haben wir es geschafft, Bundesförderungen in dieser Größenordnung für die aktive Mobilität in Graz zu sichern.“