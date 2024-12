„Werden ihm ein Andenken bewahren“ – Feuerwehr trauert um Kameraden

Am Freitag, dem 6. Dezember 2024, verstarb Ehrenlöschmeister Wolfgang Hroch im Alter von 74 Jahren. Er trat 1973 in die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf in Niederösterreich ein und prägte seither Generationen von Feuerwehrkameraden. Mit unermüdlichem Einsatz und einer beeindruckenden Liste an Verdiensten setzte er Maßstäbe – nicht nur bei der Feuerwehr, sondern auch in der Gemeinschaft, teilen die Feuerwehrleute mit.

„Mit Wolfgang Hroch verliert die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf einen treuen Kameraden“

In seiner über 50-jährigen Tätigkeit absolvierte Hroch zahlreiche Ausbildungen, darunter die Ausbildung zum Gruppenkommandanten. Er trug stolz das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber und wurde für sein Engagement mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet „Mit Wolfgang Hroch verliert die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf einen treuen Kameraden und langjährigen Wegbegleiter. Seine Verdienste und sein Einsatz werden uns stets ein Vorbild sein. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Beeindruckende Auszeichnungen

Wolfgang Hrochs Einsatz ging weit über das Pflichtbewusstsein hinaus. Die Marktgemeinde Wiener Neudorf ehrte ihn mit Ehrenzeichen in Bronze, Silber und Gold. Auch das Österreichische Rote Kreuz würdigte ihn für seine Verdienste um das Blutspendewesen. Im vergangenen Jahr wurde ihm das Ehrenzeichen für 50 Jahre verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen verliehen – eine Anerkennung, die sein Lebenswerk krönt.

„Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die um ihn trauern“

Sein Einsatz, sein Herzblut und sein unermüdliches Engagement sind Vorbild und Vermächtnis zugleich. „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die um ihn trauern“, so die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf abschließend.