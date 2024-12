Grazer Forscher entwickelten umweltschonende Halbleiterproduktion

Forschende der Uni Graz arbeiten an umweltschonenden Halbleiterfertigungsverfahren für eine grünere Zukunft.

Forschende der Uni Graz arbeiten an umweltschonenden Halbleiterfertigungsverfahren für eine grünere Zukunft.

Halbleiter sind unverzichtbar für moderne Elektronik – vom Smartphone bis zum Auto. Doch ihre Produktion hat eine Schattenseite: Beim sogenannten Plasmaätzen kommen Chemikalien wie Schwefelhexafluorid (SF₆) oder Tetrafluormethan (CF₄) zum Einsatz, die erheblich zur Umweltbelastung beitragen. Das EU-Projekt „HaloFreeEtch“ soll diese schädlichen Stoffe durch nachhaltigere Alternativen ersetzen.

Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit im Fokus

Die Forschungsgruppe um Rupert Baumgartner vom Institut für Umweltsystemwissenschaften der Uni Graz spielt eine Schlüsselrolle. „Wir entwickeln Tools, die schon in frühen Phasen des Produktdesigns helfen, ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu fördern“, erklärt Baumgartner, Leiter des Christian-Doppler-Labors für Nachhaltiges Produktmanagement. Im Rahmen von „HaloFreeEtch“ werden neue Chemikalien und Prozesse für die Halbleiterproduktion getestet. Die Nachhaltigkeit dieser Methoden wird durch umfassende Lebenszyklusanalysen bewertet. „Unser Ziel ist es, umweltschonende Ätzmethoden zu identifizieren, die auch in der Industrie anwendbar sind,“ ergänzt Doktorandin Saumya Sadhu.

Simulationen für eine grünere Zukunft

Ein Kernaspekt des Projekts ist die Integration von Umweltaspekten in industrielle Simulationsprozesse. Bislang fehlt diese Perspektive in vielen Entwicklungsprozessen. Das Team der Uni Graz wird Vorschläge erarbeiten, die von den Projektpartnern direkt in ihre Simulationen übernommen werden können.

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Das Projekt ist Teil einer umfassenderen Strategie, mit der die Forschungsgruppe der Uni Graz ihre Expertise im Bereich der Nachhaltigkeitsbewertung stärkt. „Wir begleiten technische Innovationen und fördern so eine zukunftsorientierte, nachhaltige Entwicklung,“ betont Baumgartner.