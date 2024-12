Blaulichteinsatz: Verkehrsunfall in Villach

Symbolfoto

Symbolfoto Am heutigen Montag, dem 9. Dezember 2024, kam es am Nachmittag zu einem Polizeieinsatz in Villach. Laut ersten Informationen handelt es sich um einen Verkehrsunfall. Der Einsatz läuft. Villach Einsatz läuft

Am heutigen Montag, dem 9. Dezember 2024, kam es am Nachmittag zu einem Polizeieinsatz in Villach. Laut ersten Informationen handelt es sich um einen Verkehrsunfall. Der Einsatz läuft.