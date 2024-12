Feuerwehr St. Michael lädt zum Feuerwehrball im Jänner

„Am 18. Januar 2025 ist es wieder so weit, unser traditioneller Feuerwehrball findet im Volkshaus St. Michael statt. Wir freuen uns über Euren Besuch“, so die Feuerwehr St. Michael. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr, die Veranstaltung startet um 20 Uhr. Die Tickets gibt’s im Vorverkauf für nur 12 Euro – an der Abendkassa für 15 Euro. Wer sich rechtzeitig Karten sichern möchte, findet sie bei der Trafik Bahnhof, KFZ Fritsch, bei Mitgliedern der Feuerwehr oder am Adventstand „Hammerstoak“.