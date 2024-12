Serieneinbrecher festgenommen: Mann (31) gesteht mehrere Einbrüche

Gestern, 8. Dezember, kam es zu einer Festnahme eines 31-Jährigen in St. Veit an der Glan. Er wurde während eines Einbruchs in ein Geschäftslokal auf frischer Tat betreten.

Am 8. Dezember 2024 kam es gegen 3:15 Uhr im Bezirk St. Veit zur Festnahme eines 31-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, der bei einem Einbruch in ein Geschäftslokal von den Beamten des Bezirkes St. Veit an der Glan auf frischer Tat betreten wurde.

Es konnten weitere Standorte ausgemacht werden

Dieser steht im Verdacht, im Zeitraum von Ende Oktober bis zum 8. Dezember 2024 mehrere Einbrüche in Österreich begangen zu haben. Das Landeskriminalamt Kärnten konnte in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich weitere Tatorte ausmachen, die ebenfalls dem 31-Jährigen zuzuschreiben sind.

Der 31-Jährige hat damit seinen Lebensunterhalt finanziert

Neben St. Veit soll der 31-Jährige auch in Niederösterreich in den Gemeinden Mistelbach, Neunkirchen, Gmünd und Amstetten eingebrochen haben. Der 31-Jährige ist zu den Einbrüchen geständig und gab an, diese zur Finanzierung seines Lebensunterhalts begangen zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.12.2024 um 16:20 Uhr aktualisiert