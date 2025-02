Klimabonus: Geldschleusen für wenige Stunden geöffnet

Der Klimabonus wird an einem einzigen Tag auf alle noch anspruchsberechtigten Konten in Österreich ausgezahlt.

Der Klimabonus wird an einem einzigen Tag auf alle noch anspruchsberechtigten Konten in Österreich ausgezahlt.

Am 6. Februar 2025, an einem einzigen Tag, wird der Klimabonus wohl auf die allermeisten Konten jener Menschen in Österreich kommen, die im zweiten Halbjahr 2024 ihren Anspruch erworben haben. Jedenfalls wird das Geld an diesem einen Tag auf alle Konten überwiesen, je nach Bank könnte es dann auch „erst“ am Freitag, 7. Februar, ankommen, wie das Klimaministerium gegenüber 5 Minuten bestätigt.

Wer bekommt den Klimabonus im Februar 2025?

Das betrifft all jene Menschen, die im ersten Halbjahr umgezogen sind, neu geboren wurden oder aus dem Gefängnis gekommen sind. Die „magische“ Zahl ist dabei die 183. So viele Tage musste man seinen Hauptwohnsitz in Österreich an ein- und derselben Adresse mindestens haben, um das Geld zu bekommen. Ähnliches gilt für Personen, die im Vorjahr im Gefängnis gesessen sind. Diese müssen nämlich ebenfalls mindestens 183 Tage lang in Freiheit gewesen sein, für Häftlinge gibt es nämlich ansonsten keinen Bonus. Mehr dazu hier: 0 statt 290 Euro: Diese Personen sehen vom Klimabonus keinen Cent. Insgesamt sind das noch 502.975 Anspruchsberechtigte – 405.068 von ihnen bekommen das Geld direkt überwiesen.

Wann kommen die Klimabonus-Briefe?

Die übrigen rund 98.000 in Österreich lebenden Menschen müssen sich noch ein wenig länger gedulden. Genauer gesagt ist es sogar etwas mehr als ein Monat, der noch vergehen wird, ehe sich die Geldschleusen wieder öffnen und die Briefe mit den Gutscheinen an jene geschickt werden, von denen das Ministerium keine aktuellen Kontodaten hat. Kommen sollte er aber auf jeden Fall – und zwar ab 12. März. Danach muss man sich den Klimabonus nur noch abholen, auch das ist nicht selbstverständlich, wie sich im vergangenen Herbst gezeigt hat. Mehr dazu hier: Tausende Österreicher ignorieren 290-Euro-Brief.

Hast du den Klimabonus 2024 schon erhalten? Ja, der wurde längst überwiesen. Sicher, der Brief kam schon vor Wochen. Nein bislang noch nicht. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wie viel Geld bringt der Klimabonus im Februar und März noch?

Jene etwas mehr als 500.000 Österreicher, die den Klimabonus nun noch bekommen, dürfen sich jedenfalls auf bis zu 290 Euro freuen. Dabei wird allerdings je nach Wohnort unterschieden, die Auszahlungssumme schwankt zwischen 145 und eben 290 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wiederum bekommen „nur“ die Hälfte des Geldes jeweils ausbezahlt.

Vier Kategorien, die bestimmen, wie viel vom Klimabonus es gibt: 145 Euro bekommen all jene, die in einigen gewissen Wiener Bezirken mit einer ÖV-Erschließung leben, die als „höchstrangig“ bezeichnet wird.

bekommen all jene, die in einigen gewissen Wiener Bezirken mit einer ÖV-Erschließung leben, die als „höchstrangig“ bezeichnet wird. 195 Euro gibt es für all jene, die in Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung leben.

gibt es für all jene, die in Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung leben. 245 Euro bekommen jene Menschen, die zumindest gute Basiserschließung haben und in Gemeinden urbaner oder regionaler Zentren oder Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren leben.

bekommen jene Menschen, die zumindest gute Basiserschließung haben und in Gemeinden urbaner oder regionaler Zentren oder Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren leben. 290 Euro gibt es schließlich für Personen, die in Gemeinden des ländlichen Raums mit höchstens Basiserschließung des öffentlichen Verkehrs leben.

Wird der Klimabonus im Herbst 2025 noch einmal ausbezahlt?

Danach dürfte allerdings das Ende der umstrittenen Bonus-Zahlung gekommen sein. Aktuell verhandeln FPÖ und ÖVP wegen einer neuen Regierung, die Zeichen stehen auf Klimabonus-Ende. Aufgrund des Spardrucks, der einer neuen Regierung auferlegt wird, wird es der Bonus aber wohl auch in jeder anderen Konstellation schwer haben.