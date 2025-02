Drogenlenker gestoppt: Polizei macht überraschende Entdeckung

Am 6. Februar 2025, um 0.50 Uhr, hielten Polizisten in Linz in der Museumstraße einen PKW-Lenker, einen 26-jährigen Linzer, zu einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle an. Im Auto befanden sich noch ein 31-Jähriger und ein 33-Jähriger, beide ebenfalls in Linz wohnhaft.

Lenker vermutlich unter Drogen

Der 26-Jährige konnte keinen Führerschein vorzeigen, weil die Lenkberechtigung entzogen war. Zudem wurden beim ihm deutliche Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung wahrgenommen. Die Durchführung eines Drogenschnelltests sowie die Vorführung zum Amtsarzt zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurden von ihm verweigert.

Polizei machte überraschende Entdeckung

Bei einer durchgeführten Persons- und Fahrzeugdurchsuchung wurden in seiner Geldbörse ein gestohlener Führerschein und eine gestohlene E-Card vorgefunden. In der Geldbörse des 31-Jährigen wurde eine gestohlene Bankomatkarte vorgefunden. Zudem war er im Besitz einer Tasche mit diversen Bundesheer-Utensilien. Diese konnten einem Keller-Einbruchsdiebstahl in Linz Ende Dezember zugeordnet werden. Außerdem war der 31-Jährige im Besitz von drei Klemmsäckchen mit jeweils einer geringen Menge Crystal Meth. Sämtliche gestohlene und verbotene Utensilien wurden sichergestellt. Dem Fahrzeuglenker wurde der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Anzeigen folgen.