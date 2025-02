HSG Holding Graz empfängt HC Linz AG im Raiffeisen Sportpark

Die Grazer blicken zufrieden auf das letzte Meisterliga Match im Dezember zurück. Auswärts bezwang das Team von Spyros Balomenos Sparkasse Schwaz Handball Tirol 29:23. Nicht so glücklich beendeten die Linzer das Jahr 2024, zuhause steckte man eine 38:27-Niederlage gegen den ALPLA HC Hard ein. Trotz der deutlichen Niederlage in der letzten Runde sind die Grazer gewarnt: „Der HC Linz AG ist nicht ohne Grund der amtierende Meister, sie blicken auf eine erste Saisonhälfte mit vielen Up and Downs zurück, trotzdem sind wir gewarnt und stellen uns auf eine harte Partie zum Auftakt ein“, so HSG Holding Graz Trainer Spyros Balomenos.

„Für uns ist jeder Sieg wichtig und eine Chance mehr, einen Viertelfinalplatz zu erreichen“

Ein Blick in die Tabelle zeigt die zu erwartende knappe Partie. Während die Grazer bei elf Punkten stehen, findet man die Oberösterreicher mit zwölf Punkten zwei Tabellenplätze höher. „Die Liga ist in diesem Jahr so eng, uns trennen nur vier Punkte auf den vierten Tabellenplatz. Für uns ist jeder Sieg wichtig und eine Chance mehr, einen Viertelfinalplatz zu erreichen“, so HSG Holding Graz Kapitän Ramon Raschid. Im Spiel begrüßen die Grazer Fans gleich vier WM-Teilnehmer, neben Jozsef Albek, Nemanja Belos und Lukas Schweighofer aus Graz, wird auch Florian Kaiper auf Linzer Seite im Raiffeisen Sportpark Graz. Los geht’s zum 19:00 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2025 um 09:19 Uhr aktualisiert