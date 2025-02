Unsicherheit bei Betroffenen: Was geschieht nun mit der Bildungskarenz?

„Deutlich mehr Anfragen für Beratungen“ seien es jedenfalls laut der Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration der Arbeiterkammer Wien, Silvia Hofbauer, gegenüber der APA. Bereits vor etwa zwei Wochen haben das auch die verschiedenen Zweigstellen des Arbeitsmarktsservice (AMS) in den Bundesländern gegenüber 5 Minuten bestätigt. Mehr dazu hier: Bildungskarenz vor dem Aus: Wie geht es jetzt weiter?

Was ist die Bildungskarenz? Bei der Bildungskarenz handelt es sich laut AMS um die „Freistellung eines Arbeitnehmers von der Arbeitsleistung mit dem Ziel, eine Weiterbildungsmaßnahme zu absolvieren“. Die Bildungskarenz dauert mindestens zwei Monate und maximal zwölf Monate innerhalb von vier Jahren lang. Während der Bildungskarenz bekommt man Geld vom AMS, welches in der Höhe des fiktiven Arbeitslosengeldes ausgezahlt wird.

Expertin rät, Vorsichtsmaßnahmen zu vereinbaren

Beratungsbedarf würde es laut Hofbauer jedenfalls vor allem bei jenen Arbeitnehmenden geben, die eine Bildungskarenz im Jahr 2025 in Aussicht hätten. Prinzipiell sollte man, wenn man in der aktuell unsicheren Lage eine Bildungskarenz startet bzw. starten möchte, Vorsichtsmaßnahmen vereinbaren. Die AK-Abteilungsleiterin schlägt etwa gegenüber der APA vor, eine Vorbehaltsklausel abzuschließen. Also: „Die Karenz sollte nur dann in Kraft treten, wenn auch tatsächlich Bildungsgeld gebührt. Somit wäre ein Ausstieg möglich.“

„Bildungskarenz kann nur durch Gesetzesänderung abgeschafft werden“

Wie bereits das AMS gegenüber 5 Minuten bestätigte, erklärt auch Hofbauer, dass aktive Bildungskarenzen wohl auch weitergeführt werden könnten. Sollte mit denen doch etwas geschehen, „würden wir die Menschen auch mit einem Rechtsmittelverfahren unterstützen“, verspricht sie. „Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Bildungskarenz nur durch eine Gesetzesänderung abgeschafft werden kann. Bis dahin gilt die aktuelle Rechtslage“, so das AMS Wien gegenüber 5 Minuten. Heißt also: Derzeit geht es weiter wie bisher, erst eine mögliche neue Regierung könnte das Gesetz ändern.