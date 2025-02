„Ich hasste Gott“: Sechs Jahre Haft nach LKW-Angriff auf Kirche

Der 32-jährige Rumäne, der im vergangenen Juli mit einem Lkw mehrmals in ein Kirchengebäude in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) gefahren ist, wurde am gestrigen Mittwoch, dem 5. Feber 2025, in Wiener Neustadt zu sechs Jahren Haft verurteilt. Zudem wird er in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Der Pfarrer der Kirche zeigte sich bei der Verhandlung versöhnlich: „Wir haben ihm vergeben und wünschen ihm alles Gute.“ Die Glaubensgemeinschaft verzichtete auf eine Privatbeteiligung im Verfahren. Der Angeklagte bekannte sich schuldig.

Tat mit Video dokumentiert

Der Mann steuerte am 8. Juli 2024 einen Lkw gegen die Eingangstür und die verglaste Außenwand der evangelischen Freikirche. Bereits am Weg zum Tatort war er in fünf Verkehrsunfälle verwickelt, darunter ein Vorfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach Gerichtsangaben gab es bei einem der fünf Unfälle zudem zwei weitere Verletzte. Darüber hinaus soll der Angeklagte auf seiner weiteren Fahrt versucht haben, zwei Personen gezielt anzufahren, sodass diese ausweichen mussten. Im Kirchengebäude hielten sich zum Tatzeitpunkt ein Pfarrer sowie zwei weitere Personen auf, blieben jedoch unverletzt. Der Sachschaden am Kirchengebäude beträgt rund 825.000 Euro. Brisant: Der Täter filmte die Attacke und veröffentlichte das Video im Internet.

„Ich habe Gott gehasst“

Vor Gericht sprach der Angeklagte über seine Wut auf Gott. Er habe die Kirche als zentralen Punkt seines Lebens gesehen, sei aber von der Pfingstkirche in Brunn am Gebirge nicht aufgenommen worden. Bereits im Mai 2024 soll der Angeklagte, der zuletzt in Wien lebte, auf dem Parkplatz der Kirche eine Bibel zerrissen haben. „Ich habe Gott gehasst und mit Gott gestritten“, erklärte der 32-Jährige. Außerdem soll er Mitglieder der Pfingstkirche während des Livestreams einer Konferenz der Glaubensgemeinschaft massiv bedroht haben, indem er öffentlich einsehbare Kommentare verfasste. Darin schrieb er unter anderem: „Ihr werdet weinen, aber ich auch. Ihr habt mein Leben zerstört. Ich suche euch seit längerer Zeit.“ sowie „Ihr werdet es bereuen, auch nach zehn Jahren.“ Vor Gericht bezeichnete der Angeklagte diese Äußerungen als „verrückt“ und „Blödsinn“

Gutachter: „Ansatz einer Amokfahrt“

Ein psychiatrisches Gutachten attestierte ihm eine schwere Persönlichkeitsstörung, er sei aber zurechnungsfähig. Gutachter sprachen von einem „Ansatz einer Amokfahrt“ und sehen ein hohes Rückfallrisiko (50 Prozent in den nächsten fünf Jahren). Zudem verweigere der Täter eine Behandlung. Der Rumäne ist kein Unbekannter: Bereits 2022 sorgte er in St. Pölten für einen Polizeieinsatz, nachdem er einen Mann bedroht und mit einem Schlagstock Glasscheiben eingeschlagen hatte. Er wurde damals wegen Nötigung und Sachbeschädigung verurteilt. Auch in Deutschland kam es zu früheren Delikten.