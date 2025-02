Staatliches Gütezeichen: KABEG bleibt familienfreundlicher Arbeitgeber

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 08:02 / ©KABEG/Hitzberger

„Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist der KABEG ein wichtiges Anliegen. Daher haben wir uns – nach 2018 und 2021 – erneut am Audit zum Zertifikat ‚beruf und familie‘ für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen beteiligt“, erklären KABEG-Vorstand Arnold Gabriel und Personalchef Markus Ertl. Bereits im November 2024 hat das Audit-Kuratorium der KABEG das Grundzertifikat erteilt. Am 29. Jänner 2025 fand nun auch die offizielle Verleihung in Wien statt. Somit ist das Unternehmen nach 2018 und 2021 erneut mit dem staatlichen Gütezeichen als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet.

KABEG-Mitarbeiter miteinbezogen

Auch diesmal hat eine Arbeitsgruppe aus den Bereichen Medizin, Pflege und Verwaltung im Vorfeld in Workshops den aktuellen Status innerhalb der KABEG erhoben und Ideen für Verbesserungsmaßnahmen gesammelt. Aus diesen wurden von der Projektgruppe – in der alle Häuser und Berufsgruppen sowie der Betriebsrat vertreten sind – weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit der KABEG definiert.