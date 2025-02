Capelli Sports Ostercamp macht wieder Halt in Graz

Von 14. bis 16. April macht die Capelli Sport Handballschule wieder halt in Graz.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 08:31 / ©pixabay/JeppeSmedNielsen

Das Ostercamp ist für alle 9- bis 13-jährigen Handballerinnen und Handballer geeignet. Es findet von 14. bis 16. April in der ASKÖ Halle Eggenberg I Halle A statt. Neben zwei Trainingseinheiten pro Tag laufen die Kids bei der Mini-WM für ihr Team auf, messen sich in spannenden Wettbewerben wie dem Siebenmeterwerfen und verbringen drei Tage mit ihren Freunden in der Halle. Zu dem erhält jedes Kind Capelli Sports Ausrüstung im HSG-Design. Hier geht’s zu weiteren Infos und zur Anmeldung.

