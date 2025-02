Knalleffekt: Kärnten setzt Handyverbot an Volksschulen um

Ein entsprechender Erlass erging an alle Volksschulen des Landes.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025

„Es war mir wichtig, mit diesem Vorhaben rasch weiterzukommen. Wir schaffen damit weitere, wichtige Rahmenbedingungen für eine geschützte und gesunde Entwicklung unserer Kinder“, erklärt Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) als zuständiger Bildungsreferent. Laut Erlass sind Handys ab sofort als „den Schulbetrieb störende Geräte“ einzustufen und als solche durch die Hausordnung zu regeln.

Der Erlass im Detail

Konkret soll die Nutzung von Handys im Unterricht und den Pausen unterbunden werden. Ausnahmen können für unterrichtsspezifische Lehrinhalte gemacht werden. Während der Schulzeit sollten die Smartphones geeignet verwahrt werden, heißt es vonseiten des Landes. Halten sich die Kinder nicht daran, kommt es zu einer Verwarnung, Einträgen ins Klassenbuch oder eine Mitteilung an die Eltern. Die „Sanktionsmöglichkeiten“ sollen ebenfalls in der Hausordnung festgehalten werden.

Weitere Schritte geplant

Fellner weiter: „Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass eine übermäßige und unreflektierte Nutzung von Mobiltelefonen negative Auswirkungen auf die Entwicklung unserer Kinder hat.“ Geplant ist deshalb die Umsetzung weiterer Schritte – und zwar noch in diesem Jahr! So zum Beispiel im Bereich der 10- bis 14-Jährigen: „Dieser Prozess wird wissenschaftliche begleitet, außerdem gibt es eine Arbeitsgruppe. In der weiteren Vorgehensweise werden wir alle relevanten Entscheidungsträger miteinbeziehen“, erklärt Fellner abschließend.

