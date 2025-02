Nach Verletzung: Stürmer Ferdy Druijf und Rapid gehen getrennte Wege

Vor fast genau drei Jahren kam der niederländische Stürmer Ferdy Druijf wenige Tage vor seinem 24. Geburtstag vorerst leihweise von AZ Alkmaar zum SK Rapid. Nach sechs Treffern in 13 Pflichtspielen, darunter das bis heute schnellste Tor in der noch jungen Geschichte der UEFA Conference League (1:0 gegen Vitesse Arnheim nach 32 Sekunden), wurde der Mittelstürmer trotz einer Verletzung im Sommer fix verpflichtet und traf in der Saison 2022/23 in 30 Pflichtspielen insgesamt sieben Mal für Grün-Weiß ins Schwarze.

Vertrag aufgelöst

Für die Saison 2023/24 wurde der großgewachsene ehemalige U20-Nationalteamspieler in seine Heimat zum PEC Zwolle verliehen. Dort absolvierte er 15 Partien in der Eredivisie und erzielte dabei fünf Tore, ehe ihn im Jänner eine schwere Knieverletzung außer Gefecht setzte. Nun einigten sich der SK Rapid und Ferdy Druijf, der am 12. Februar seinen 27. Geburtstag feiert, einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung des bis Ende der aktuellen Saison laufenden Vertrages und ist der Holländer somit mit sofortiger Wirkung für einen potenziellen neuen Verein frei.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt: „Ich hoffe, dass Ferdy Druijf nach seiner in Holland erlittenen schweren Verletzung bald wieder ein erfolgreiches Comeback feiern kann und möchte ihm für seine wichtigen Tore sowie seinen Kampfgeist im Dress des SK Rapid, für den er im Kampf um einen Europacupplatz eine schmerzhafte Blessur in Kauf nahm, herzlich danken.“