Kärntner Windkraft-Volksbefragung: Anfechtung eingereicht

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 09:59

Nach wie vor beschäftigt die Windkraft-Volksbefragung Kärnten. In Summe stimmten am 12. Jänner 2025 mehr als 149.000 Kärntner ab. 51,5 Prozent waren für ein Verbot; 48,5 Prozent dagegen. In der Zwischenzeit einigten sich die vier Kärntner Landtagsparteien SPÖ, FPÖ, ÖVP und Team Kärnten auch auf die weitere Vorgehensweise. Demnach ist kein Totalverbot für Windkraft geplant, es werden aber restriktive Schranken für den Ausbau festgelegt.

Anfechtung von Windkraft-Volksbefragung eingebracht

Doch eine Wiener Rechtsanwaltskanzlei will nun alles ins Wanken bringen. Laut Berichten der APA haben Florian Berl von Onz & Partner am Mittwoch nämlich eine Anfechtung der Windkraft-Volksbefragung beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingebracht. Ein Dorn im Auge ist den Juristen – die auch mehrere Windparkbetreiber unter ihren Klienten haben – vor allem die Fragestellung. Zur Erinnerung: Diese lautete „Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?„.

Wertende Fragestellung?

„Suggestivfragen bei einer Volksbefragung sind unzulässig“, erklärte Berl. Eine solche könne aber hier gegeben sein, weil in der Frage eine Verknüpfung zwischen dem „unzweifelhaft wichtigen Naturschutz einerseits und Windrädern andererseits“ gegeben sei. Oder einfach ausgedrückt: „Die Befragten mussten sich entscheiden: Entweder Naturschutz oder Windkraft. Das ist etwas, das ich als wertende Fragestellung betrachte.“ Außerdem sei außer Acht gelassen worden, dass Windparks, für die strenge Genehmigungskriterien gelten, ebenfalls dem Naturschutz dienen können.

Rechtsanwalt geht mit Befragung hart ins Gericht

Ein vorurteilsfreier, unparteiischer und sachlicher Weg für einen Ausbau der Windkraft sollte niemals gefunden werden, geht Berl mit der Befragung hart ins Gericht. Die wertende Verknüpfung sei bewusst beibehalten worden. Auch wegen des knappen Ausgangs – 51,5 Prozent sprachen sich für ein Verbot aus – könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch eine neutrale Fragestellung die Befragung anders ausgegangen wäre. Und: Auch eine positiv konnotierte Fragestellung wäre unzulässig gewesen, wie etwa die Frage, ob durch Windkraftzonen „leistbare Energie und der Wirtschaftsstandort“ gesichert werden sollen.

Entscheidung des VfGH steht noch aus

Ein weiterer Anknüpfungspunkt sei, dass die Regionen „Berge“ und „Almen“ nicht eindeutig abgegrenzt worden seien. Aus der Fragestellung sei obendrein nicht klar hervorgegangen, ob man über ein generelles Windkraftverbot in Kärnten oder nur auf Bergen und Almen abstimmt. Bis zu einer Entscheidung des VfGH wird es auf jeden Fall mehrere Monate dauern. [APA / Red. 6.2.2025]