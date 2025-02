Fitness-Abzocke: Tausende Österreicher bekommen jetzt ihr Geld zurück

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 10:22 / ©Montage: Canva

Viele werden es kennen: Man schließt bei einem Fitnessstudio ein Abo ab und es kommen noch zahlreiche weitere Gebühren hinzu. Mehr dazu in: Achtung: So können Fitnessstudio-Angebote zur Kostenfalle werden. Genau an diesem Punkt schritt die Arbeiterkammer ein. „Die Fitnesscenter verrechneten Zusatzentgelte zum monatlichen Mitgliedsbeitrag, die wir als rechtswidrig einstuften“, erklärt Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Konsument:innenpolitik. Bei den Zusatzentgelten handelte es sich um jährlich oder halbjährlich kassierte Servicepauschalen, bei Vertragsabschluss angefallene Einmalkosten wie Aktivierungsentgelte und eine Chipgebühr für den Zutritt.

FITINN, McFIT und Co.: Klage gegen große Ketten

Die Arbeiterkammer klagte 2022 die unerlaubten Zusatzentgelte und bekam vom Obersten Gerichtshof (OGH) recht. „Wir haben 30 Verbandsklagen gegen verschiedene Fitnessstudiobetreiber eingebracht, darunter Klagen gegen die größten Fitnesscenterketten Österreichs – FITINN, McFit, CleverFit und FitFabrik“, so Zgubic weiter.

Betroffene aus ganz Österreich meldeten sich

Nach dem OGH-Urteil ging es um die Rückforderung des verlorenen Geldes. 2023 startete die AK Wien eine Sammelaktion, die jetzt abgeschlossen ist. Betroffene Konsumenten konnten sich über ein AK-Kontaktformular anmelden, die AK intervenierte daraufhin bei den betroffenen Fitnessstudios. Wie die AK Wien gegenüber 5 Minuten erklärte, hatten sich Fitnesscenter-Kunden aus ganz Österreich zur Sammelaktion gemeldet.

Eine Million Euro zurückgefordert

Und ein Erfolg konnte verbucht werden: Die AK holte insgesamt eine Million Euro für rund 20.000 Betroffene zurück. Zgubic resümiert: „Die Fitnesscenter waren unterschiedlich kooperativ, wir blieben für die Konsument:innen hartnäckig.“ Konsument:innen haben Rechte – die AK setzt sie für vier Millionen Beschäftigte durch. Zgubic rät abschließend: „Fitnesscenterverträge genau unter die Lupe nehmen – die Zusatzentgelte dürfen in der Regel nicht mehr verrechnet werden! Solche Entgelte sind nur erlaubt, wenn besonders werthaltige Leistungen angeboten werden, die nicht typischerweise in einem Fitnessvertrag enthalten sind. Das könnte etwa ein Getränkeabo oder die Nutzung der Sauna sein. Diesen Zahlungen müssen die Kunden aber bei Vertragsabschluss gesondert zustimmen.“