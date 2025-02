Handyverbot an Volksschulen: „Es geht ums Lachen und Ratschen!“

Daniel Fellner: Ich fahre täglich an einer Bushaltestelle vorbei und da beobachte ich, dass jedes Kind nur noch auf sein Handy starrt. Das kann es nicht sein, es geht um die soziale Interaktion.

Fellner: Ganz einfach. Ich nehme Sie mit auf eine Zeitreise. Denken wir an unsere eigene Kindheit und Schulzeit. Da wurde auf dem Schulweg gelacht, geratscht und manchmal auch gestritten. Aber genau um das geht es ja. Es geht um das Lachen und Ratschen. Und nicht um den Blick in ein Display.

Fellner: Ja, in Österreich sind wir Vorreiter. International gibt es schon einige andere Länder, die es auch umsetzen.

Fellner: Weil ich für die über 10-Jährigen dieses Thema gerne wissenschaftlich begleiten lassen möchte. Also in Zusammenarbeit mit der Universität oder der Pädagogischen Akademie.

Fellner: Nein, das kann jede Volksschule autonom entscheiden. Das Handy ist jetzt ein den Unterricht störender Gegenstand. Ob es abgeschaltet in den Schultaschen oder in einer Handygarage oder einer Vitrine oder was auch immer bleibt, kann die Schule selbst entscheiden. Es darf nur nicht benutzt werden.