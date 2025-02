13-Jährige im OP-Saal: Neues Gutachten soll Antworten bringen

Der Fall sorge bisher für viel Aufsehen – Am 13. Januar 2024 wurde ein schwer verletzter Mann nach einem Forstunfall ins Krankenhaus eingeliefert. Bei der Notoperation, die daraufhin durchgeführt wurde, soll eine Chirurgin ihre minderjährige Tochter in den OP-Saal geholt und sie an der Operation beteiligt haben. So soll die 13-Jährige Bohrlöcher am Schädel des Patienten durchgeführt haben. Die Enthüllung dieses Vorfalls basiert auf einer anonymen Anzeige, die zu umfassenden Ermittlungen führte. Komplikationen soll es bei der Operation nicht gegeben haben.

Ärzte entlassen

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde die beteiligte Chirurgin zunächst suspendiert und dann fristlos entlassen. Auch ein weiterer Arzt, der bei dem Eingriff anwesend war, wurde entlassen. Ihm wird vorgeworfen, zunächst geleugnet zu haben, dass das Mädchen am Patienten hantiert habe. Später gestand er, dass die 13-Jährige tatsächlich aktiv mitgearbeitet hatte. Neben den beiden entlassenen Ärzten sind auch weitere Mitglieder des OP-Teams ins Visier der Ermittler geraten. Im Gespräch mit 5 Minuten im Juni 2024 schilderte auch eine Mitarbeiterin die Ereignisse und berichtete von der aktuellen Stimmung im Krankenhaus. Näheres dazu hier: 13-Jährige bei Operation Hand angelegt: „Habe sie öfter gesehen“.

Gutachten soll ergänzt werden

Die Auswirkungen des Schädelbohrlochs sollten durch ein Gutachten bewertet werden. Wie die Kleine Zeitung am Donnerstag berichtet, soll dieses Gutachten mittlerweile laut Staatsanwaltschaft eingelangt sein. Es gebe allerdings noch einige offene Fragen, weshalb das Gutachten ergänzt werden müsse. Dies soll innerhalb von drei Wochen passieren. Ob es in dem Fall zu einer Anklage kommen wird, steht noch nicht fest. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2025 um 12:35 Uhr aktualisiert