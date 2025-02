Bei Billa ist jetzt „Konfetti“ in der Käseleberkäse-Semmel

Keinen Monat mehr, bis zum Faschingsdienstag am 4. März, und bei Billa hat man bereits vorgesorgt. In der Käseleberkäse-Semmel kann man jetzt nämlich buntes „Konfetti“ drin haben. „Saftiger Leberkäse trifft dabei auf bunten Emmentaler“, kündigt das Unternehmen auf Facebook an. Der Käse im Leberkäse ist also bunt eingefärbt und sorgt so für Faschingsstimmung.

Wirst du den Konfetti-Käseleberkäse kosten? Hab ich schon Ich will noch, ja Igitt, nein Bin nicht sicher Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Konfetti-Käseleberkäse bei Billa bis 5. März erhältlich

Ein Lokalaugenschein vor Ort zeigt: Ganz so wie am Foto sieht der Käseleberkäse zwar nicht aus, die Farbe ist aber dennoch ein wenig zu erkennen. Pünktlich mit dem Ende der Faschingszeit wird dann auch der Konfetti-Käseleberkäse wieder verschwinden, das Angebot gelte „bis 5. März 2025, solange der Vorrat reicht“.