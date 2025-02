Fünfte Jahreszeit in Bruck: Faschings-Highlights im Überblick

Bereits am Sonntag, dem 23. Februar, startet der Brucker Fasching mit dem beliebten Maskeneislaufen. Von 14 bis 19 Uhr haben alle kostümierten Besucher freien Eintritt. Dazu gibt es für jeden noch einen Krapfen als süße Stärkung! Am Sonntag, dem 2. März, steht der Nachwuchs im Mittelpunkt. Im beheizten Faschingszelt am Hauptplatz lädt der große Kinderfasching von 14 bis 18 Uhr zum kunterbunten Mitfeiern ein. Spiel, Spaß und Musik von DJ Partyhirsch sorgen für beste Unterhaltung. Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier freut sich besonders über dieses Highlight: „Der Kinderfasching ist seit vielen Jahren fixer Bestandteil des Brucker Faschingstreibens und ein echtes Herzensprojekt für Familien aus Bruck und Umgebung.“

Faschingsdienstag: Der Höhepunkt der fünften Jahreszeit

Am Dienstag, dem 4. März, wird Bruck zur Faschings-Hauptstadt! Der große Umzug startet um 14.30 Uhr in der Herzog-Ernst-Gasse und führt bis zum Hauptplatz. Hier erwartet die Zuschauer eine Parade voller kreativer Kostüme, humorvoller Darbietungen und origineller Themenwagen. Die besten Masken werden bei der anschließenden Prämierung im Festzelt mit Preisen im Gesamtwert von 4.000 Euro ausgezeichnet. Vereine, Schulen und Gruppen, die am Umzug teilnehmen möchten, können sich bereits online anmelden. „Viele Bruckerinnen und Brucker und Besucher aus den umliegenden Gemeinden haben mir immer wieder gesagt, wie sehr sie den Faschingsumzug vermisst haben. Ich habe mich dafür eingesetzt und freue mich, dass wir heuer diese schöne Tradition in der Altstadt wieder aufleben lassen“, so Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier. Im Anschluss lockt die große Faschingsparty mit Live Musik von Cäpt’n Klug & Die ZwergSteirer sowie Manuel Mascha im Festzelt am Hauptplatz. Organisator Peter Rieser betont die Bedeutung des Faschings für die Vereine: „Der Umzug bietet nicht nur die Möglichkeit, kreativ zu sein und sich gemeinschaftlich zu engagieren sondern auch die Vereinskassen ein wenig aufzubessern – eine wichtige Unterstützung für unsere lokale Gemeinschaft.“

Höhepunkte rund um den Fasching Neben den Feierlichkeiten bietet Bruck auch ein breitgefächertes Kulturprogramm in den Wochen um die fünfte Jahreszeit. „Unsere Kulturveranstaltungen sind eine wunderbare Ergänzung zu den Faschingsfeierlichkeiten und zeigen die Vielfalt unseres Stadtlebens“, ergänzt Imelda Baierl vom Kulturreferat. Freitag, 14. Februar, 18 Uhr, Stadtsaal. SOUNDSCAPES: Das Pop-Orchester der Musikschule spielt Stücke von Elvis bis Billie Eilish – in ungewöhnlicher Besetzung und handgemachten Arrangements. Freitag, 28. Februar, 15 bis 17 Uhr: Fasching in der Musikschule: Musikalische Schnitzeljagd unter dem Motto: „Ausgebüchst! Es ist tierisch was los in der Musikschule“. Außerdem gibt es eine Preisverlosung und eine Zaubershow! Sonntag, 2. März, 11 Uhr: Kammer-Matinée mit „Magic Brass Vienna“ im Kammermusiksaal: Nach dem großen Erfolg im Vorjahr kommen die fünf großartigen Musiker mit ihrer neuen Show wieder nach Bruck. Musikalische Brillanz und feinster Spielwitz treffen auf echte Zauberkunststücke. Dienstag, 18. März, 19 Uhr, im Stadtsaal 1. Abokonzert der Saison: Happy Birthday, Johann Strauß! Glückwünsche an die musikalischen Jahresregenten Johann Strauß und Robert Stolz. Joseph-Haydn-Orchester, Vokalensemble der Musikschule. Solisten: Magdalena Hirzberger, Stefanie Schöberl, Albert Formanek (Gesangklasse Sigrid Rennert)

