AnhÃ¤nger von staatsfeindlicher Bewegung in Klagenfurt verhaftet

Am Klagenfurter Landesgericht fand am Mittwoch, dem 5. Februar 2025, eine Verhandlung gegen ein Mitglied der staatsfeindlichen Bewegung des sogenannten Bundesstaates für Preußen statt. „Die Vernetzung zwischen Mitgliedern des Bundesstaates Preußen und der gefährlichen deutschen Reichsbürgerszene ist schon lange bekannt. Es kam jedoch noch nie vor, dass eine Person aus der genannten deutschen Szene in Kärnten auftrat“, erklärt Gerold Taschek vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) – bis jetzt!

Festnahme im Landesgericht

Aufmerksamen Beamten des LSE Kärnten fiel nämlich ein 64-jähriger Mann auf, der am Mittwoch in Begleitung des Angeklagten im Gerichtsgebäude war. „Er wurde unverzüglich aus dem Gerichtsgebäude entfernt und mit Unterstützung von Beamten der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz polizeilich überprüft“, so Taschek weiter. Selbst bezeichnete er sich als „Konsul“ und führte lediglich einen Fantasieausweis mit. Der Deutsche steht in Verdacht, Mitglied der staatsfeindlichen Bewegung zu sein. Er wurde angezeigt. Zudem wurde durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) ein unbefristetes Aufenthaltsverbot und eine Festnahmeanordnung erwirkt. Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt, wo er bis zu seiner Ausreise festgehalten wird.