Alle Augen auf die Hofburg: Wie geht es mit der Koalition weiter?

Seit Dienstag, 4. Feber, herrscht nach APA-Informationen Funkstille zwischen FPÖ-Chef Herbert Kickl und ÖVP-Chef Christian Stocker. Zuletzt kam es neben inhaltlichen Meinungsverschiedenheiten auch zu Diskussionen über die Ressortaufteilung. Mehr dazu in: Koalitionspoker: FPÖ und ÖVP streiten um Ministerien. Medial wurde von einem Abbruch der Koalitionsverhandlungen gesprochen, beide Parteien hatten dies aber dementiert.

Alle Augen auf die Hofburg

Natürlich bekam auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Grüne) von den blau-türkisen Unstimmigkeiten Wind – immerhin hatten beide Seiten sich öffentlich dazu geäußert. Die Folge: Kickl und Stocker mussten in der Hofburg antanzen. Was ÖVP-Chef Christian Stocker am Mittwoch mit dem Staatsoberhaupt besprochen hat, ist nicht bekannt. Die Spannung steigt: Werden die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP fortgesetzt oder abgebrochen? Mehr Klarheit könnte es nach dem Gespräch von FPÖ-Chef Herbert Kickl mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute geben. Was ÖVP-Chef Christian Stocker am Mittwoch mit dem Staatsoberhaupt besprochen hat, ist nicht bekannt. Alle Augen sind auf die Hofburg gerichtet. (APA/ RED. 06.02.2025)