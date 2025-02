Benediktinermarkt sucht neuen Standler: Bewerbungen bis 3. März

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 11:26 / ©Bettina Nikolic

Der Verkaufsstand 4 des Klagenfurter Benediktinermarktes wird derzeit neu vergeben. Fortgeführt werden soll er in seiner jetzigen Form – und zwar als Handelsbetrieb. „Im Sinne einer für das Marktangebot optimalen Durchmischung“, heißt es vonseiten der Stadt dazu. Die Marktverwaltung lädt ab sofort Interessenten ein, eine Bewerbung mit Konzept abzugeben – und zwar schriftlich per Post oder per E-Mail. Die Bewerbungsfrist läuft bis 3. März.