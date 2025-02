Dichter Rauch: Brand in Tiefgarage forderte Grazer Berufsfeuerwehr

Am Donnerstagvormittag, 6. Februar, bemerkten Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage in der Neuholdaugasse und verständigten die Einsatzkräfte. Als diese eintrafen, wurden unter schwerem Atemschutz umgehend zwei C-Rohre in den betroffenen Brandabschnitt vorgenommen. „Aufgrund der Sichteinschränkung durch den Brandrauch mussten sich die Atemschutztrupps mittels Wärmebildkamera bis zum Brandherd orientieren. Dort wurde ein brennender PKW vorgefunden und die Brandbekämpfung umgehend durchgeführt“, heißt es in einer Presseaussendung der Berufsfeuerwehr zu dem Vorfall.

©BF Graz | Binnen weniger Minuten konnte der Brand gelöscht und eine Ausbreitung auf andere Fahrzeuge somit unterbunden werden. ©BF Graz | Der betroffene PKW wurde massiv beschädigt.

Brand konnte schnell gelöscht werden

Binnen weniger Minuten konnte der Brand gelöscht und eine Ausbreitung auf andere Fahrzeuge somit verhindert werden. Der betroffene Tiefgaragenabschnitt wurde mittels Hochleistungslüfter druckbelüftet und die Rauchgase über natürliche Abzugsöffnungen abgeführt. Bei dem Brandereignis wurden keine Personen verletzt. Der betroffene PKW wurde massiv sowie ein weiteres Fahrzeug leicht beschädigt. Seitens der Berufsfeuerwehr waren sechs Einsatzfahrzeuge und 25 Mann eingesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2025 um 12:00 Uhr aktualisiert