Verteilaktion und Co.: Im Grazer Citypark liegt Liebe in der Luft

Ob romantische Geschenke, aufregende Gewinnspiele oder herzerwärmende Überraschungen – Center Besucher erwartet eine Reihe von besonderen Aktionen, tollen Überraschungen und Gewinnen.

LOVE-Arrangement, Frühlingswiese und Verteilaktion

Ein Highlight ist das LOVE-Arrangement am Panorama Platz. Die Besucher können die genaue Anzahl der Blumen in den floralen Dekorationen im gesamten Center erraten und damit einen 100 Euro ZEHNER-Gutschein gewinnen. Im Zuge dessen kann noch bis Samstag, den 15. Februar, die Frühlingswiese mit Fotopoints erkundet werden. Zusätzlich gibt es am 14. Februar ab 9 Uhr eine Verteilaktion, bei der die ersten Besucher eine schöne Blume erhalten.

Das ZEHNER-Glücksrad und weitere Gewinnmöglichkeiten

Für alle, die ihr Glück versuchen wollen, bietet das ZEHNER-Glücksrad von 9 bis 19 Uhr zudem die Chance, tolle Gewinne zu ergattern. Weitere Gewinnmöglichkeiten gibt es auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. „Der Valentinstag ist eine wunderbare Gelegenheit, Liebe und Dankbarkeit zu zeigen. Mit unserem vielfältigen Angebot und den zahlreichen Aktionen möchten wir diesen Tag für unsere Besucher ganz besonders machen“, so Center-Manager Wolfgang Forstner.

