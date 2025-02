Rechtmäßigkeit infrage gestellt: Kein Sondergemeinderat in Klagenfurt

Eine Sondersitzung wird es in Klagenfurt zwar geben, jedoch nicht in Form einer Gemeinderatssitzung.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025

Erneut herrscht Aufruhr in der Klagenfurter Stadtpolitik. Wie berichtet, haben SPÖ, FPÖ, ÖVP und NEOS die Einberufung eines Sondergemeinderates gefordert, um über die rechtlichen und finanziellen Fragen in Bezug auf den After-Work-Markt und andere freiwillige Leistungen, die das Klagenfurter Budget belasten, zu diskutieren. Mehr dazu unter: Heftiger Schlagabtausch: After-Work-Markt wird zum politischen Spielball. Dies lehnt Bürgermeister Christian Scheider ab, mit der Begründung, dass der eingebrachte Antrag nicht rechtens sei. „Ich habe die Auskunft der Magistratsdirektorin erhalten, dass der Antrag von SPÖ, FPÖ, NEOS und ÖVP erneut nicht rechtmäßig eingebracht wurde“, erläutert Scheider in einer Pressemitteilung. Laut Auskunft der Magistratsdirektorin würde sich nach genauer Prüfung ergeben, dass gegenständlich keine „Tagesordnung“ im Sinne des § 35 Abs. 1 K-KStR 1998 vorliege.

©Najera Am Foto: Bürgermeister Christian Scheider

Bürgermeister beruft stattdessen Sonderstadtsenat ein

„Nach Rücksprache mit der Gemeindeaufsicht wäre es sinnvoller, einen Sonderstadtsenat einzuberufen, um dort offene Fragen diskutieren und stellen zu können. Dieser wird in der kommenden Woche auch stattfinden“, erklärt der Stadtchef abschließend. Eingeladen seien auch die Klubobleute sämtlicher im Gemeinderat befindlichen Fraktionen.