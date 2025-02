Schimmelpilze im Frühstück gefunden: Diese Produkte sind betroffen

In vier von 13 getesteten Haferflocken wurden Schimmelpilzgifte gefunden.

In vier von 13 getesteten Haferflocken wurden Schimmelpilzgifte gefunden.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 12:11 / ©Fotomontage: Canva

Dabei sei jedoch gesagt: Von den 13 Produkten, die man getestet hat, seien alle sieben Bio-Produkte frei von Pestiziden gewesen. Von den übrigen sechs Produkten waren gleich vier belastet, gibt man dahingegen zu bedenken. Während sich Bio-Produkte preislich zwischen 0,85 und 1,79 Euro pro 500 Gramm bewegen, waren die konventionellen Haferflocken mit 0,69 Euro pro halbem Kilo noch ein wenig günstiger.

Sind Schimmelpilzgifte gefährlich für den Menschen?

Die höchste Konzentration an Schimmelpilzgift hätten laut AK Oberösterreich dabei die „Golden Bridge Oat Flakes“ von Hofer ausgewiesen. Nun stellt sich die Frage, ob die enthaltene Menge an Schimmelpilzen gefährlich für den Menschen ist. Tatsächlich ist es hier wichtig, auf die Menge zu achten. Laut Arbeiterkammer müsse ein Erwachsener täglich 63 Gramm dieser Haferflocken essen, um laut europäischer Gesundheitsbehörde die so genannte täglich tolerierbare Aufnahmemenge zu erreichen. Bei Kindern reicht bereits die halbe Menge. Isst man weniger, sei ein gesundheitliches Risiko aber jedenfalls ausgeschlossen.

Auch Glyphosat wurde gefunden

Weiters wurde auch das Pflanzenschutzmittel Glyphosat gefunden, das zwar von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als krebserregend eingestuft wurde, die europäische Gesundheitsbehörde hat dessen Zulassung allerdings Ende 2023 um zehn Jahre verlängert. „Die Frage nach der Gesundheitsgefährdung durch Glyphosat bleibt jedoch umstritten“, so die Arbeiterkammer weiter.

Schimmelpilzgifte in drei weiteren Haferflocken nachgewiesen

In drei weiteren Marken wurden übrigens ebenfalls geringe Mengen an Schimmelpilzgiften gefunden. Wie die AK erklärt, sei das in den Haferflocken der Spar Marke „S-Budget“, bei Lidls „Crownfield“ sowie bei der „Clever“-Marke von Billa der Fall gewesen. Bei großer Verzehrmenge könnte das „durchaus relevant sein“. Alle weiteren Informationen und die Ergebnisse der Untersuchungen generell, könnt ihr auch hier finden.