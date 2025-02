Ex-Minister Anschober droht Hass-Postern: „Das wird teuer!“

Der ehemalige Grüne-Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist wieder in aller Munde. Zur Erinnerung: Während der Corona-Pandemie galt er als umstrittene Figur: Manche sahen in ihm einen engagierten Krisenmanager, andere einen überforderten Minister, der nicht immer klare Entscheidungen traf. Sein Rücktritt im April 2021 aus gesundheitlichen Gründen verstärkte die Debatte noch mehr.

Anschober kassiert Shitstorm

Auf die jüngste Debatte rund um seine Figur reagierte Rudi Anschober schnell. Am gestrigen Mittwoch, dem 6. Feber 2025, veröffentlichte er auf Facebook ein Foto aus einem Zug. Dazu der Text: „Guten Morgen! Noch ein bisschen müde geht es heute nach Deutschland – für ein großes neues Projekt, von dem ihr Ende April mehr erfahren werdet. Nennen wir es bis dahin ‚Projekt P‘. Ihr werdet staunen!“ Während die einen User mit unterstützenden Worten reagierten, veröffentlichten andere Hasskommentare. Auf einen Kommentar reagierte Anschober scharf: „Von Deppen lass ich mich ganz sicher nicht aus meiner Heimat vertreiben.“

Hier einige der Hasskommentare

©Screenshot Facebook | Anschober: „von Deppen lass ich mich ganz sicher nicht aus meiner Heimat vertreiben“ ©Screenshot Facebook | „Das ist eine gute Nachricht, am liebsten wäre es mir, wenn sie Österreich für immer verlassen würden. “ ©Screenshot Facebook | „Bitte nicht weiter Österreich schädigen. Es reichen die sinnlosen Temelinmillionen, die nichts gebracht haben, aber unsere Nachbarn verärgert haben. Das ist Grün.“ ©Screenshot Facebook | „Hau da no a jaukerl eine geh boostern“ ©Screenshot Facebook | „Dieses Gesicht verbinde ich mit einer fatalen Corona Politik … warum wird dieses Gesicht als ‚Werbung‘ eingeschaltet? Desinteresse.“ ©Screenshot Facebook | „Bleib dort und komm nicht zurück – wir brauchen dich nicht. Und dein Projekt kannst dir auch behalten … wahrscheinlich suchst wieder einen Virus um uns einzusperren.“

„Das wird für manche teuer“

Anschober ließ das nicht so einfach auf sich sitzen. Nachdem er mit dem regelrechten Shitstorm auf Facebook konfrontiert wurde, kündigt er nun rechtliche Schritte an. „Derzeit sieht sich der Anwalt die Beschimpfungen an – und das wird für manche teuer“, warnt er in einem neuen Facebook-Posting. Laut Anschober hätten allein gestern fast 700 Menschen Hass, Lügen und Beleidigungen auf seiner Facebook-Seite hinterlassen. Offenbar wurde sein Posting sogar von Dritten als Werbung geschaltet, um möglichst viel Empörung zu generieren. „Wir sehen uns auch an, wer meine Postings immer wieder an die Hasser weiterschickt. (…) Wer könnte das bloß gemacht haben…? Wir kommen da drauf, und auch das wird – auch politisch – sehr teuer“, schreibt der Ex-Minister vielsagend.