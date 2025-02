Klagenfurter atmen auf: Keine langen Pass-Wartezeiten mehr

Wer einen Urlaub plant und keinen Pass hat, muss in Kärntens Landeshauptstadt Geduld mitbringen. Allerdings nicht mehr ganz so viel, wie noch vor wenigen Woche. „Die Wartezeiten normalisieren sich wieder. Online sind Termine bereits ab Ende Februar zu bekommen“, heißt es am Donnerstag vonseiten der Stadt. In einem Bericht der Kleinen Zeitung Ende Jänner war zunächst noch von Mai die Rede. Der Grund: Ein Personalengpass.

Keine langen Wartezeiten mehr

Zu dessen Überbrückung wurden vorübergehend zwei Mitarbeiterinnen des Klagenfurter Frauenbüros eingesetzt. Mehr dazu unter: Personallösung für Passamt: Frauenbüro hilft vorübergehend aus. Diese scheinen ganze Arbeit zu leisten. Denn mittlerweile heißt es: Wer dringend einen neuen Pass benötigt, könne sogar ganz ohne Termin ins Passamt kommen, müsse jedoch vor Ort mit etwas Wartezeit rechnen. Ansonsten könnt ihr euch online einen Termin buchen.