Gold für Österreich! Ski-Ass rast zum Weltmeistertitel

Lange hat es nicht gedauert, bis Österreich bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm (Salzburg) über eine Gold-Medaille jubeln durfte. Die Tirolerin Stephanie Venier hat im zweiten Rennen der laufenden Ski-WM für den ersten Weltmeistertitel gesorgt. Im Super G der Damen war sie so schnell wie keine andere und verwies den Ski-Superstar aus Italien, Federica Brignone, um eine Zehntelsekunde in die Schranken. Auf Platz drei landeten zeitgleich die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie und Lauren Macuga aus den USA, die sich die Bronzene damit teilten.

Zweitbeste Österreicherin auf Platz 10

Für die übrigen Österreicherinnen gab es übrigens nicht viel zu holen. Zweitbeste wurde auf Platz 10 die Steirerin Cornelia Hütter, auf Platz 21 klassierte sich Ariane Rädler. Nicht im Ziel angekommen ist Ricarda Haaser.

