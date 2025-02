Nach Messerattacke in Wien flüchtet Unbekannter mit E-Scooter

Wie die Polizei berichtet, sei kurz vor Mitternacht am Mittwoch, 5. Februar 2025, ein 31-jähriger Mann in die Polizeiinspektion am Hauptbahnhof gekommen und habe angegeben, dass er mit einem Messer attackiert worden sei. Kurz davor wäre er mit einem Mann, den er vom Sehen kannte, an einer Bushaltestelle in der Sonnwendgasse (Wien-Favoriten) in Streit geraten, plötzlich zückte dieser das Messer und stach einmal auf den Brustkorb des 31-Jährigen ein.

31-Jähriger nicht in Lebensgefahr

In weiterer Folge sei der Tatverdächtige auf einem E-Scooter geflüchtet, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der 31-Jährige beschrieb seinen Angreifer als 1,80 bis 1,90 Meter groß, bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Kapuzenjacke. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung in ein Spital gebracht, laut Polizeiinformationen befinde er sich nicht in Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die auch anonym unter der Nummer 01-31310-57800 gegeben werden können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2025 um 13:19 Uhr aktualisiert