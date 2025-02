Raubüberfall in Vintagegeschäft: Täter flüchtet mit Bargeld

Am Mittwoch, dem 5. Feber 2025, ereignete sich ein schwerer Raub im 5. Wiener Bezirk, Margareten. Ein unbekannter Täter zog eine mutmaßliche Waffe und forderte Bargeld in einem Vintagegeschäft.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 13:15 / ©5 Minuten

Gestern Abend wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten aufgrund eines schweren Raubes in einem Geschäft für Vintageartikel gegen 18.30 Uhr alarmiert.

Kunde verhält sich auffällig und zieht plötzlich Waffe

Die Geschäftsführerin gab an, dass sich ein Kunde zunächst auffällig verhalten und plötzlich eine mutmaßliche Schusswaffe gezogen habe. In gebrochenem Deutsch habe er Bargeld gefordert. Der Mann sei zwischen 35 und 50 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen. Nachdem die Geschäftsführerin ihm das Bargeld aus der Kassa ausgehändigt habe, sei der Mann in Richtung Margaretenstraße geflüchtet, heißt es von der Polizei weiter.

Sofortfahndung eingeleitet

Die eingeleiteten Sofortfahndungsmaßnahmen, mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA und Beamten der Bereitschaftseinheit Wien, verliefen negativ. Das Landeskriminalamt, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 01-31310-43800.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2025 um 13:18 Uhr aktualisiert