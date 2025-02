Frau (37) mit Diebesgut erwischt und randaliert auf Polizeiinspektion

Am gestrigen Mittwoch, dem 5. Feber 2025, versuchte eine 37-Jährige mit einem Einkaufswagen voller unbezahlter Waren ein Möbelgeschäft zu verlassen. In weiterer Folge wurde sie aggressiv und versuchte auch zu flüchten.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 13:32 / ©5 Minuten

Mittwochabend wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt aufgrund eines Ladendiebstahls in einem Möbelgeschäft in Wien – Donaustadt im 22. Bezirk alarmiert. Eine 37-jährige Frau aus Österreich hatte versucht, das Geschäft mit einem Einkaufstrolley voll unbezahlter Waren zu verlassen.

Frau verhielt sich aggressiv

Ein Mitarbeiter, der den Diebstahl beobachtet hatte, hielt die Frau nach dem Kassenbereich an und rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, zeigte sich die 37-Jährige uneinsichtig und aggressiv. In dem Einkaufstrolley fanden die Beamten nicht nur unbezahlte Waren aus dem Möbelgeschäft, sondern auch mehrere noch mit Diebstahlssicherungen und Preisetiketten versehene Kleidungsstücke. Die mutmaßlich ebenfalls gestohlenen Waren wurden durch die Beamten sichergestellt.

Sie versuchte zu fliehen

Die Frau wurde zur Beschuldigtenvernehmung in die Polizeiinspektion Puchgasse gebracht, wo sie sich zusehends aggressiver verhielt und in weiterer Folge einen PC-Monitor in Richtung einer Beamtin warf. Anschließend sprang die 37-Jährige auf und versuchte aus der Polizeiinspektion zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten aufgehalten und vorläufig festgenommen werden. Die Frau wurde wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls, des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, der versuchten schweren Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung angezeigt, heißt es seitens der Beamten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2025 um 13:35 Uhr aktualisiert