Familienbetrieb muss Filialen schließen: „Es ist Zeit…“

Neben der Bauwelt Koch in Bad Deutsch-Altenburg (am Bild) muss auch der Standort in Eisenstadt geschlossen werden.

Neben der Bauwelt Koch in Bad Deutsch-Altenburg (am Bild) muss auch der Standort in Eisenstadt geschlossen werden.

Ende Februar und Ende März muss die „BauWelt Koch“ zwei seiner Filialen zusperren. „Auch unser Traditionsunternehmen ist vor Veränderungen nicht gefeit und es ist Zeit, sich den aktuellen Herausforderungen der Baubranche zu stellen“, erklärt man dazu auf Facebook. Daher müsse man die beiden Standorte in Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) Ende Februar und jenen in Eisenstadt (Burgenland) Ende März schließen. Gründe seien laut Medienberichten hohe Energiekosten, die wirtschaftliche Lage und der neue Hornbach-Markt in Eisenstadt. Man wolle die Baustoffkompetenz an den Hauptstandorten in Mattersburg und Neusiedl (beide Burgenland) bündeln.

Team soll übernommen werden

Für die Mitarbeiter wolle man Lösungen finden. Man sei bestrebt, „unser engagiertes Team an unseren anderen Standorten zu übernehmen“. Außerdem versichert man in einem Facebook-Posting, dass die OBI-Märkte und die übrigen BauWelt Koch-Standorte sowie das Fachgeschäft im Einkaufszentrum Eisenstadt auch weiterhin wie gewohnt geöffnet bleiben. In den beiden OBI-Märkten in Bad Deutsch-Altenburg und Eisenstadt wolle man dafür das Baustoffsortiment erweitern.