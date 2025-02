Marolt-Hotelunternehmen steckt in finanziellen Turbulenzen

Der Name Marolt ist in Kärnten längst kein Unbekannter mehr. Meist landet er aber in Verbindung mit dem Model bzw. der Schauspielerin Larissa Marolt in den Schlagzeilen. Diesmal ist es jedoch das Hotel-Ambiente ihres Vaters Heinz Anton Marolt, das für Aufmerksamkeit sorgt. Denn: Über die Betreibergesellschaft „K.S. Betriebs GmbH & Co KG“ wurde am Donnerstag ein Sanierungsverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das bestätigt Corinna Kreuz, Sprecherin des Kreditschutzverbandes von 1870, gegenüber 5 Minuten. Konkret betrifft das laufende Verfahren die „RaS Residenz am See Besitz GmbH“ am ehemaligen „Kärntner Hof“, die Marolt Hotels GmbH in den ehemaligen „CA-Häusern“ sowie das Marolt Strandhotel.

Überschuldung von 1.670.000 Euro

Die Passiva betragen 2,3 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva von 630.000 Euro. Daraus ergibt sich eine vermögensrechtliche Überschuldung von 1.670.000 Euro. Als Insolvenzursache werden allen voran die hohen Steigerungen bei den laufenden Kosten genannt: Beim Personal, am Energiemarkt sowie dem Lebensmittelmarkt. „Sie konnten durch eine Erhöhung der Nächtigungskosten nicht ‚abgefedert‘ werden“, meint Kreuz. Die Zinserhöhungen am allgemeinen Kapitalmarkt haben schlussendlich dazu geführt, dass sich auch noch die Pachtzinszahlungen wesentlich erhöht haben. „Hinzu kamen Umsatzausfälle in der Saison 2023 in Folge der Sturm- und Hochwasserereignisse“, heißt es seitens des Kreditschutzverbandes.

Hotelbetrieb derzeit zahlungsunfähig

Bereits Ende 2024 wurde die Geschäftstätigkeit eingestellt – zumindest vorübergehend. Ein Sanierungsplan, mit einer Quote von 30 Prozent, zahlbar binnen 18 Monaten, liegt bereits vor. Wie dem KSV1870 bekannt ist, soll das Sanierungsplanerfordernis aus aushaftenden Kaufpreisforderungen aus Liegenschaftsverkäufen aufgebracht werden. 25 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Gläubigerforderungen können ab sofort per Mail über den KSV1870 angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2025 um 14:10 Uhr aktualisiert