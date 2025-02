Streit um Ministerien: ÖVP macht Angebot – FPÖ will nichts davon wissen

Wer bekommt welche Ministerien? Das war die große Frage, die bei den Koalitionsverhandlungen eine Patt-Situation auslöste. Die FPÖ beharrte auf Ressorts, unter anderem das Finanz- und Innenministerium, die der ÖVP allerdings besonders wichtig sind. Mehr dazu in: Koalitionspoker: FPÖ und ÖVP streiten um Ministerien.

ÖVP macht Gegenvorschlag

Der von Kickl am Dienstag vorgelegte Vorschlag zur Aufteilung der Ministerien ist für die Volkspartei laut ÖVP-Kreisen „nicht annehmbar“, entspreche nicht dem Wahlergebnis und sei damit nicht auf Augenhöhe. Man habe daher nach interner Abstimmung am Mittwoch den Freiheitlichen einen Gegenvorschlag unterbreitet, der „gerne auf dem Verhandlungstisch besprochen werden kann, wenn Herbert Kickl die von ihm unterbrochenen Gespräche fortsetzen will“.

FPÖ verärgert: Keinen Vorschlag erhalten?

Diese Darstellung der ÖVP verärgerte am Donnerstag die FPÖ. Gegenüber der APA wurde dementiert, dass man ein Gegenangebot der ÖVP bekommen habe. Es habe am Mittwoch lediglich ein „atmosphärisches Gespräch zwischen zwei Mitgliedern der Chefverhandlergruppe“ – es soll sich dabei nicht um die Parteichefs handeln – gegeben, mehr nicht. Man warte nach wie vor auf eine Antwort der ÖVP zu der von Kickl vorgelegten Liste. Darüber hinaus stellte man seitens der FPÖ erbost in Abrede, die Verhandlungen am Dienstag unterbrochen zu haben, wie die Volkspartei behauptete. Kickl habe Stocker die Liste unterbreitet, Stocker habe daraufhin interne Beratungen angekündigt und sei gegangen. (APA/ RED. 06.02.2025)