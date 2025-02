Kein Lotto-Sechser – trotzdem regnet es für drei Österreicher Geld

Auch am gestrigen Mittwoch, 5. Februar 2025, hatte – übrigens zum bereits dritten Mal in Folge – kein Lotto-Spieler in Österreich die richtigen Zahlen am Schein. Damit geht es am kommenden Sonntag um knapp vier Millionen Euro. Dafür hat es beim Fünfer mit Zusatzzahl zwei Gewinner gegeben, beiden fehlte dabei nur eine Zahl auf die 2,8 Millionen. So können sich zwei Oberösterreicher aber dennoch über jeweils etwa 62.000 Euro freuen.

Drei Österreicher gewinnen jeweils über 100.000 Euro

Deutlich mehr Geld gab es jedoch diesmal bei LottoPlus und beim Joker. Ebenfalls zwei Gewinner gab es beim Joker, ein Salzburger und ein Tiroler holen sich jeweils mehr als 106.000 Euro ab. Den größten Gewinn verzeichnete aber ein Niederösterreicher. Er oder sie hatte die sechs Richtigen dann doch noch am Schein – allerdings beim LottoPlus. Diese waren immerhin mehr als 261.000 Euro wert.