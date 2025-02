Kärntner Landtag erzielt Kompromiss in Windkraft-Debatte

Beinahe hätte die Windkraft-Volksbefragung vom 12. Jänner in Kärnten zu einer politischen Pattsituation geführt.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 14:20 / ©pixabay

Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) bezeichnete es als „Einigung mit Hausverstand“. Konkret wurde in der heutigen Sitzung von den vier Landtagsfraktionen SPÖ, ÖVP, FPÖ und Team Kärnten eine gemeinsame Vorgehensweise rund um das Windkraft-Thema festgelegt – und zwar durch gesetzliche Änderungen und einen überparteilichen Dringlichkeitsantrag.

Vorübergehende Bausperre beschlossen

Wie bereits bekannt, sollen restriktive, gesetzliche Schranken für Windkraftanlagen werden. So werden Nationalparke, Biosphärenparke, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete und auch die gesamte alpine Zone ab 1.800 Meter Seehöhe nicht für Windkraftanlagen zur Verfügung stehen. Festgelegt wurde auch, dass im Bereich um die bestehenden Windparks zoniert wird. Die Zonierung konzentriere sich somit auf Gebiete, wo bereits Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt seien und Leitungen sowie Zufahrtsstraßen bereits bestehen. Gruber dazu: „Auch hier wird der Kärntner Landtag im Sinne des überparteilichen Kompromisses in Zukunft eingebunden.“ Weiters wurde gemeinsam eine vorübergehende Bausperre beschlossen. Diese soll bis zum 21. Februar 2026 gelten und betrifft Projekte, die nach dem heutigen Tag eingereicht werden.

Gemeinsamer Dringlichkeitsantrag

Zusätzlich werde in einem gemeinsamen Dringlichkeitsantrag aller vier Landtagsfraktionen zum Ausdruck gebracht, dass die Lücke in der Strom- und Energieproduktion außer Streit steht und die Landesregierung Varianten erheben und vorlegen wird, aus welchen Energiequellen sie zu decken ist. Kriterien wie nachhaltige Versorgungssicherheit, größtmögliche Unabhängigkeit von Stromimporten, Leistbarkeit der Energieversorgung, vorgelagerte Netzkosten, Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Kärnten, regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze werden dabei berücksichtigt. „Wir haben damit gemeinsam eine Kärntner Lösung erreicht, auch wenn das manche heute anders darstellen wollten. Eine Lösung, die so streng wie nur möglich unsere Natur schützt und gleichzeitig die Versorgungssicherheit für die Menschen, für den Standort, ermöglicht“, fasste Gruber zusammen.

SPÖ und ÖVP zum Vier-Parteien-Kompromiss

Auch die Klubobleute der Landtagsfraktionen zeigen sich zufrieden. So erklärt ÖVP-Klubobmann Markus Malle: „Mit dem Vier-Parteien-Kompromiss ist es gelungen für Sicherheit und Verlässlichkeit zu sorgen. Wir stellen bereits eingereichte und genehmigte Anlagen außer Streit und legen die weitere Vorgehensweise fest.“ SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser ergänzt: „Mit dieser Lösung nehmen wir die Anliegen der Menschen ernst und drücken die Stopptaste, was die Errichtung neu eingereichter Windkraftanlagen angeht. Wir entsprechen damit dem Ergebnis der Volksbefragung und setzen den Auftrag der Wählerinnen und Wähler zum Schutz der Berge und Almen um. Gleichzeitig entsprechen wir auch einem gemäßigten Wunsch nach einem behutsamen Ausbau erneuerbarer Energien, in dem die bestehenden und in Genehmigung befindlichen Projekte außer Streit gestellt werden. Das gebietet auch die nötige Rechtssicherheit.“

Team Kärnten: „Sehen zentrale Forderung als erfüllt an“

Auch Team Kärnten-Klubobmann Gerhard Köfer betont: „Der Vorschlag und die Forderung des Team Kärnten lautete immer bereits geplante und im fortgeschrittenen Stadium befindliche Windkraftprojekte sollten umgesetzt, ein unkontrollierter Ausbau aber verhindert werden. Genau das wird jetzt die neue Rechtslage, somit sehen wir unsere zentrale Forderung heute auch als erfüllt an.“

Grüne üben Kritik

Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, übt wiederum Kritik: „Es mangelt an Weitsicht und einem offenen, breiten Dialog mit den Gemeinden und Bürgerinnen und Bürgern. Statt einer nachhaltigen Lösung wurde eine hastig zusammengezimmerte Gesetzgebung beschlossen, die die Energiewende blockiert und Kärnten in seiner nachhaltigen Entwicklung zurückwirft.“ Trotz der Gesetznovelle bleibe für Voglauer unklar, wie es nach dem Ende der Bausperre im Februar 2026 weitergeht: „Was passiert dann mit der Zonierung? Die Landesregierung gibt keine klare Antwort zur Zukunft der Windkraft in Kärnten.“