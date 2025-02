Steirerin (26) von Auto erfasst und entführt: Der Fall der Nathalie B.

Die 26-jährige Triathletin Nathalie brennt darauf, drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter endlich wieder Sport zu machen. Auf ihrem Rennrad bricht sie zu einer Trainingsfahrt auf. Ihr Mann passt währenddessen auf das gemeinsame Kind auf. Dass auf einer Bergstraße ein Auto hinter ihr fährt, merkt Nathalie zunächst nicht. Ein Aufprall, ein Sturz, ein Wortwechsel mit dem Fahrer (Dominic Marcus Singer) – plötzlich ist Nathalie bewusstlos. Als die junge Mutter nach zwei Stunden noch nicht zu Hause ist, wird ihr Ehemann unruhig. Die Dorfpolizei nimmt seine Vermisstenanzeige jedoch zuerst nicht ernst. Martin glaubt, dass jede Minute zählt, und startet eine große Suchaktion. Unterdessen kommt Nathalie wieder zu sich – und erkennt mit Schrecken, in welcher Gefahr sie sich befindet. Das ist die Handlung des neuen ORF-Spielfilms, der am heutigen 6. Februar seine Premiere feiert. Doch der True-Crime-Thriller wurde von einem wahren Entführungsfall inspiriert.

Der wahre Entführungsfall: Steirerin angefahren, gefesselt und entführt

Am 23. Juli 2019 wurde die Triathletin Nathalie B. in der Nähe ihres Wohnortes bei Graz beim Radfahren angefahren, überfallen und entführt. Der Mann brachte die Bewusstlose mit seinem Auto in sein abgelegenes Haus und hielt sie dort unter Gewalteinwirkung für mehrere Stunden fest. Nathalie Birli gelang es, mit dem Täter durch geschickt gelenkte Gespräche eine Beziehung aufzubauen und ihn zu überreden, sie nach sieben Stunden nach Hause zu bringen und freizulassen. Der Fall sorgte damals für Schlagzeilen – nur durch ihre große Willenskraft und ihr psychologisches Feingefühl konnte die junge Frau Schlimmeres verhindern. Auch die große Suchaktion, die Nathalies damaliger Partner und jetziger Ehemann Martin durch einen Post auf Facebook auslöste, war beispiellos. Der Täter wurde zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und als nicht zurechnungsfähig in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Nathalie lebt bis heute mit ihrer Familie in ihrem Heimatort.

ORF-Premiere: „Ohne jede Spur – Der Fall der Nathalie B.“

Regisseurin Esther Rauch („Schnee“) inszenierte den True-Crime-Thriller „Ohne jede Spur – Der Fall der Nathalie B.“ inspiriert von dem wahren Entführungsfall mit Luise von Finckh („Vienna Blood“) und Dominic Marcus Singer („Totenfrau“) in den Hauptrollen. ORF 1 zeigt den spannenden Spielfilm als ORF-Premiere am Donnerstag, dem 6. Februar 2025, um 20.15 Uhr (24 Stunden vorab auf ORF ON) – danach steht mit „Das zweite Leben von Nathalie“ um 21.50 Uhr eine Dokumentation auf dem Programm, die dort einsetzt, wo der Film endet, und zeigt, wie Nathalie und ihr Umfeld mit den Geschehnissen umgingen.

Ohne jede Spur – Der Fall der Nathalie B. „Ohne jede Spur – Der Fall der Nathalie B.“ wurde im August und September 2023 in Graz, Weiz, Kumberg und Umgebung gedreht, in den Hauptrollen sind Luise von Finckh als Nathalie, Dominic Marcus Singer als ihr Entführer und Stefan Gorski als ihr Partner und Vater ihres gemeinsamen Kindes zu sehen. Benjamin Sadler und Aglaia Szyszkowitz spielen seine Eltern, als Polizistin bzw. Polizist standen Claudia Kottal und Robert Stadlober vor der Kamera. Das Drehbuch stammt von Jonas Brand und Lia Perez. Der Spielfilm – eine Produktion von Zeitsprung Pictures GmbH und Graf Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit ORF und ARD Degeto, gefördert von FISA+, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria, Cine Styria sowie der Film Commission Graz – ist durch einen wahren Fall inspiriert. Die Handlung stellt aber kein in allen Einzelheiten historisch wahres Geschehen dar, das gilt vor allem für alle Dialoge und privaten Beziehungen der Beteiligten.

Dokumentation „Das zweite Leben von Nathalie“

Direkt nach dem Spielfilm, um 21.50 Uhr, läuft die Dokumentation zu dem Fall. Im Mittelpunkt stehen vor allem die Ereignisse nach der Entführung – die Dokumentation setzt dort ein, wo der Film endet, und beleuchtet, wie Nathalie und ihr Umfeld mit den Geschehnissen umgingen. „Das zweite Leben von Nathalie“ wurde im April und Mai 2024 gedreht. Nathalie Birli – die in der Zwischenzeit ihren Partner Martin Schöffmann geheiratet hat – erzählt darin über die Stunden in den Fängen ihres Entführers, von ihren Überlegungen, zu fliehen, und den Momenten, als sie es schaffte, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Sie berichtet im Interview von den ersten Tagen nach ihrer Rückkehr, ihrem ersten Radtraining nach den Geschehnissen und von den Erinnerungen, die immer wieder hochkommen – und schließlich auch von ihrer Entscheidung, daran nicht zu zerbrechen, sondern sich ihrer Angst zu stellen. Zu Wort kommen unter anderem Nathalies Ehemann Martin, Nathalies Mutter Ivana, Martins Vater Karl, Gerald Lubi, ehemaliger Inspektionskommandant Kumberg, Psychiaterin Karin Reisinger und Melanie Fediuk, Freundin von Nathalie und Chirurgin am LKH Graz. Die Dokumentation „Das zweite Leben von Nathalie“ ist eine Produktion von Graf Filmproduktion GmbH, Zeitsprung Pictures GmbH und ORF im Vertrieb der Betafilm, gefördert von Fernsehfonds Austria, Film Commission Graz sowie Cine Styria.

Doku „Das zweite Leben von Nathalie"

