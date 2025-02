Wien-Wahl 2025: Wahlkarten können ab sofort beantragt werden

Für die Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen am 27. April können bereits jetzt Wahlkarten beantragt werden. Damit ist die Stimmabgabe per Briefwahl oder in einem beliebigen Wahlkarten-Wahllokal möglich. Versendet werden die Wahlkarten frühestens ab 31. März 2025. „Zu diesem Zeitpunkt stehen die kandidierenden Parteien und Personen fest und liegen die mit der Wahlkarte übermittelten amtlichen Stimmzettel für die Wahl vor“, merkt die Stadt Wien an.

So beantragst du eine Wahlkarte Online: Über die Website der Stadt Wien

Über die Website der Stadt Wien Schriftlich: Per Brief, E-Mail oder Fax

Per Brief, E-Mail oder Fax Persönlich: Im Wahlreferat des zuständigen Magistratischen Bezirksamts

Im Wahlreferat des zuständigen Magistratischen Bezirksamts Nicht möglich: Telefonische Antragstellung

Fristen für die Beantragung Bis 23. April: Schriftliche und Online-Anträge möglich

Schriftliche und Online-Anträge möglich Bis 25. April, 12 Uhr: Persönliche Antragstellung