Temu und Shein: EU plant Paket-Gebühr für Billig-Importe aus China

Die EU-Kommission will gegen die unkontrollierbare Flut an Billig-Importen vorgehen, vor allem jene, die aus China kommen.

So wurde vonseiten der EU-Kommision vorgeschlagen, eine Gebühr auf Pakete von chinesischen Online-Händlern einzuführen, um diese großen Mengen besser kontrollieren zu können, sowie auch die Kosten für die Zollbehörden zu kompensieren, die dadurch entstehen. Medienberichten zufolge sollen im letzten Jahr etwa 4,6 Milliarden Pakete mit einem Warenwert unter 22 Euro nach Europa importiert worden sein. Online-Plattformen sollen zukünftig kontrollieren müssen, dass ihre angebotenen Produkte legal sind, sowie auch den EU-Sicherheitsnormen entsprechen.

EU-Kommission untersucht Online-Handel

Aus diesen Gründen laufe nun auch eine Untersuchung gegen Shein. Der Vorwurf: Shein halte sich nicht an europäische Verbraucherschutz-Regeln. Bereits 2024 habe man seitens der Kommission Auskünfte von Shein bezüglich möglicher Kundenmanipulation und auch Rückverfolgbarkeit der Händler verlangt. Berichten zufolge lief eine ähnliche Untersuchung auch gegen die Plattform Temu. Auch andere Online-Händler sollen künftig überprüft werden.

Handelsverband begrüßt Vorschlag der Kommission

Der Handelsverband unterstützt den EU-Vorschlag einer Einführung von Gebühren für China-Pakete. Er begrüße dies ausdrücklich, heißt es, da sich unfaire Wettbewerbsbedingungen, Steuerverluste und Produktmängel in den letzten fünf Jahren massiv gehäuft hätten. „Es kann nicht sein, dass europäische Händler und Hersteller täglich strenge Auflagen einhalten müssen, während Billig-Plattformen aus China ohne wirksame Kontrolle unseren Markt fluten. Gebühren auf Pakete aus China sind ein wichtiger erster Schritt in die richtige Richtung. Der zweite Schritt ist die sofortige Aufhebung der 150-Euro-Zollfreigrenze“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer ersten Stellungnahme.

Bundessparte Handel: Geplante Gebühr sei richtiger Schritt

Auch seitens der Wirtschaftskammer Österreich sehe man die geplante Paketgebühr und strengere Auflagen für Temu und Shein als Schritte in die richtige Richtung. „Chinesische Plattformen wie Temu und Shein bedienen sich unfairer Praktiken, die ihnen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Um zu verhindern, dass europäische Handelsunternehmen dadurch immer mehr unter Druck geraten, ist es höchst an der Zeit, dass die EU hier wirksame Maßnahmen setzt“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Auch die Wirtschaftskammer ist für ein Vorziehen der geplanten Abschaffung der 150-Euro-Zollfreigrenze.

GRÜNE begrüßen Pläne der EU-Kommission

Auch die GRÜNEN sehen eine EU-weite Paket-Gebühr für Online-Händler aus Drittstaaten als wichtigen Schritt. „Wir begrüßen die Pläne der EU-Kommission, eine neue Paket-Gebühr für Händler von Billigwaren wie Temu oder Shein einzuführen. Für uns ist das ein wichtiger Schritt, um die negativen Effekte von Online-Bestellungen aus Drittländern einzudämmen. Als nächstes sollte die Zollfreigrenze von 150 Euro abgeschafft werden“, sagt Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin im Grünen.