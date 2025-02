Brand: Florianis bringen sieben Tonnen Pellets händisch ins Freie

In stundenlanger Arbeit mussten über sieben Tonnen Pellets händisch mit Scheibtruhen ins Freie verbracht werden

In stundenlanger Arbeit mussten über sieben Tonnen Pellets händisch mit Scheibtruhen ins Freie verbracht werden

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 15:53 / ©proPellets Austria

In den Morgenstunden des 6. Februar 2025 fiel in einem Einfamilienhaus in St. Oswald bei Plankenwarth (Bezirk Graz-Umgebung) der Strom aus, worauf der Hausbesitzer einen Elektriker verständigte. Dieser stellte fest, dass die Tür zum Pelletslager heiß war und verständigte daraufhin die Feuerwehr.

Sieben Tonnen Pellets mit Schreibtruhen ins Freie gebracht

Nach der Alarmierung rückte sechs Feuerwehren mit elf Fahrzeugen und 54 Kräften aus. „In stundenlanger Arbeit mussten über sieben Tonnen Pellets händisch mit Scheibtruhen ins Freie verbracht werden. Gegen 14 Uhr konnte die Feuerwehr ‚Brand Aus‘ geben. Weitere Erhebungen zur Brandursachenermittlung sind notwendig“, berichtet die Polizei.