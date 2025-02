Neue EU-Regeln für Künstliche Intelligenz: Das ändert sich jetzt

Die Europäische Union hat offiziell ihre neuen Regeln für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Kraft gesetzt. Mit dem sogenannten AI Act will die EU klare Grenzen für den Einsatz von KI-Technologien setzen – insbesondere, wenn es um Datenschutz, Sicherheit und ethische Fragen geht.

Strikte Verbote: Diese KI-Anwendungen sind untersagt

Ein zentrales Element der neuen Verordnung ist das Verbot bestimmter Hochrisiko-KI-Systeme. Dazu gehören:

Soziales Scoring : Programme, die das Verhalten oder die Persönlichkeitsmerkmale von Menschen bewerten und daraus soziale Vorteile oder Nachteile ableiten, sind ab sofort untersagt.

: Programme, die das Verhalten oder die Persönlichkeitsmerkmale von Menschen bewerten und daraus soziale Vorteile oder Nachteile ableiten, sind ab sofort untersagt. Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen : KI-gestützte Gesichtserkennung darf im öffentlichen Raum grundsätzlich nicht mehr eingesetzt werden – mit bestimmten Ausnahmen.

: KI-gestützte Gesichtserkennung darf im öffentlichen Raum grundsätzlich nicht mehr eingesetzt werden – mit bestimmten Ausnahmen. Emotionserkennung in sensiblen Bereichen: Die Analyse von Emotionen in Schulen oder am Arbeitsplatz ist nicht mehr erlaubt, um Diskriminierung und ungewollte Überwachung zu verhindern.

Gesichtserkennung: Strenge Regeln mit Ausnahmen für Behörden

Ein besonders umstrittener Punkt ist die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Hier gilt grundsätzlich ein Verbot, doch es gibt Ausnahmen für Sicherheitsbehörden. Polizei und Geheimdienste dürfen KI-gestützte Gesichtserkennung weiterhin nutzen – allerdings nur zur Verfolgung schwerer Straftaten.

Unternehmen stehen vor neuen Pflichten

Für Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln oder einsetzen, gelten seit dem 2. Februar 2025 neue Verpflichtungen. Sie müssen ihre KI-Anwendungen nach Risikostufen bewerten und geeignete Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften treffen. Systeme mit hohem Risiko unterliegen besonders strengen Auflagen.

Arbeiterkammer: Neue Bundesregierung ist am Ball

Nachdem die neuen Regelungen für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) seit 2. Feber 2025 in Kraft sind, meldet sich nun die Arbeiterkammer zu Wort und sieht die neue Bundesregierung am Zug. „Wir müssen die Chancen von KI nutzen und die Kompetenzen der Beschäftigten stärken. Die neue Bundesregierung muss klare Rahmenbedingungen schaffen und eine Kontrolle der KI-Verordnung sicherstellen – richtig umgesetzt, kann sie zum Motor für Innovation und Produktivität im Land werden“, so Ines Stilling, AK Sozialbereichsleiterin. Arbeitgeber müssen mittels Schulungen sicherstellen, dass Beschäftigte ihre Kenntnisse im Umgang mit KI erweitern und so die Potenziale der KI optimal nutzen können. „Die Förderung von KI-Kompetenzen ist entscheidend, um Österreichs Unternehmen und Arbeitnehmer für die digitale Zukunft zu rüsten. Damit die Verordnung ihre volle Wirkung entfalten kann, sind gezielte Schulungsprogramme und unterstützende Maßnahmen für Unternehmen unerlässlich“, erklärt Stilling.