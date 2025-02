Schwerer Sturz bei Heim-WM: ÖSV-Star erleidet Kreuzbandriss im Super-G

Die 31-jährige Tirolerin kam im unteren Abschnitt der Strecke zu Fall und zog sich dabei einen Kreuzband- sowie einen Innenmeniskusriss im rechten Knie zu. Damit ist nicht nur ihre Teilnahme an der WM beendet, sondern auch die gesamte restliche Saison. Während Haase nicht das Ziel erreichte verlief es für Stephanie Venier um einiges besser. Mehr dazu hier: Gold für Österreich! Ski-Ass rast zum Weltmeistertitel

Operation noch am Donnerstag

Haaser hätte in Saalbach noch in der Abfahrt, im Riesentorlauf und in der Team-Kombination an den Start gehen sollen. Doch diese Pläne sind nach der schweren Verletzung hinfällig. Laut einer offiziellen Aussendung wurde die Skirennläuferin noch am Donnerstag in der Klinik Hochrum bei Innsbruck operiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2025 um 16:29 Uhr aktualisiert