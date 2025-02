Budgetstreit: Hickhack in Klagenfurter Stadtpolitik geht weiter

In der Klagenfurter Stadtpolitik wird auch heute kräftig ausgeteilt.

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 16:40

Die Klagenfurter Stadtpolitik kommt nicht zur Ruhe. Nachdem gestern ein heftiger Schlagabtausch zwischen den Gemeinderäten der Liste Scheider und den anderen Parteien aufgrund eines geforderten Sondergemeinderats die Gemüter erhitzte, geht es heute um die Finanzstadträtin Constance Mochar (SPÖ) und das noch nicht vorgelegte Haushaltsbudget für das Jahr 2025.

FPÖ: Aufsichtsbeschwerde gegen Mochar eingereicht

Stein des Anstoßes ist der noch nicht vorliegende Haushaltsvoranschlag: „Hier ist sie schon seit zwei Monaten säumig. Die FPÖ hat daher gegen die Finanzstadträtin diese Woche eine Aufsichtsbeschwerde bei der Landesregierung eingebracht, um so eine unverzügliche Vorlage des Haushaltsentwurfes 2025 sicherzustellen“, erklärt der Klubobmann der Freiheitlichen im Klagenfurter Gemeinderat, Andreas Skorianz, in einer Presseaussendung. Darin fordert er auch weiterhin den Rücktritt von Mochar, deren Säumigkeit er für den „völligen Stillstand“ der Stadt verantwortlich macht. Auch sieht Skorianz Bürgermeister Christian Scheider in der Pflicht, „hier endlich einzugreifen und zu handeln“.

Liste Scheider: Unverzüglichen Budgetentwurf gefordert

Auch seitens der Gemeinderäte rund um Bürgermeister Scheider wird Mochars Vorgehen in Bezug auf das Vorlegen eines Budgetentwurfs harsch kritisiert. Dazu erklärt Klubobmann Patrick Jonke: „Dieses Versäumnis ist höchst problematisch, da die Erstellung und Verabschiedung eines städtischen Haushaltsplans zu den zentralen Aufgaben des Gemeinderats als oberstem Gremium der Stadt gehört.“ Auch er fordert den Rücktritt der Finanzstadträtin, falls sie nicht „unverzüglich ein Budget vorlege“ und schießt scharf gegen die Klagenfurter Sozialdemokraten: „Anstatt Bürgermeister Christian Scheider und seine Arbeit weiter zu behindern, sollte sich die SPÖ darauf konzentrieren, konstruktiv an Lösungen für die Herausforderungen unserer Stadt mitzuarbeiten.“

Grüne sehen alle Stadtsenatsparteien in der Verantwortung

Seitens der Grünen wundert man sich ebenfalls nicht über die Kritik und die Rücktrittsaufforderungen in Richtung Mochar. „Immerhin verwaltet ihre Partei seit Jahren die Finanzen der Stadt. Die SPÖ hat letztes Jahr Zahlen im hohen Plusbereich vorgelegt – wie sie zustande kommen konnten, kann die Partei bis heute nicht erklären“, hält Stefan Samonig, Landesgeschäftsführer der Grünen Kärnten, fest. Gleichzeitig kritisieren die Grünen jedoch ebenso die Arbeitsweise der anderen Stadtsenatsparteien. „Sie sind alle gemeinsam dafür verantwortlich, einen reibungslosen Ablauf in der Stadt sicherzustellen“, erklärt Margit Motschiunig, Stadtparteiobfrau der Grünen Klagenfurt.

SPÖ: „Auf Basis der aktuellen Zahlen kein Budget erstellbar“

Die SPÖ lässt die Vorwürfe der anderen Parteien nicht auf sich sitzen und kritisiert ihrerseits vor allem Jonkes und Scheiders Vorgehen: „Auf Basis der aktuellen Zahlen lässt sich kein seriöses Budget erstellen. Das wissen sowohl Herr Jonke als auch Herr Scheider, doch statt das Gespräch zu suchen, suchen sie die Öffentlichkeit,“ erklärt Finanzreferentin Constance Mochar. Sie spielt den Ball zurück an den Bürgermeister und fordert diesen dazu auf „endlich die geplanten Reformen umzusetzen“, da dort die größten Sparpotenziale liegen würden. „Statt bei Kultur und Sport oder sozialen Förderungen zu sparen, müssen wir hier ansetzen“, so Mochar. Sie weist außerdem darauf hin, dass sie bereits in ihren Referaten sparen und „an einem langfristig finanziell gesunden Klagenfurt“ arbeiten würden. Das bedeute jedoch auch, gegebenenfalls unpopuläre Entscheidungen zu treffen und Reformen durchzuführen, wenn sie nötig sind.