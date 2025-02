Mysteriöser Mordfall: Gutachten könnte entscheidende Beweise liefern

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 16:53 / ©ATV

Der tragische Tod von Johann Fritz ereignete sich 1975 im steirischen Knittelfeld. Der Mordfall blieb 50 Jahre ungelöst, doch jetzt gibt es neue Hoffnung. Johann Fritz, ein damals 57-jähriger Geldpostbote, wurde 1975 brutal erschlagen. „Der Vater ist hereingekommen, die Türe ist nach innen aufgegangen und der Mörder ist da hinten gestanden und hat mit einem wuchtigen Schlag den Vater auf den Hinterkopf gehaut“, berichtet der Sohn, Johann Fritz, vom schrecklichen Tod seines Vaters.

Gutachten könnte neue Beweise liefern

Krone-Journalist Gerald Schwaiger erklärt: „Er hatte eine Geldbrieftasche bei sich, wo er immerhin 900.000 Schilling mit sich führte. (…) Er ging in jedes Haus, in jede Wohnung, um Pensionisten ihre Rente zuzustellen.“ Die 88-jährige Witwe Luise Fritz ist nach wie vor bestürzt über den Tod ihres geliebten Manns: „Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und Gerechtigkeit krieg ich sicher, wenn ich sterbe. Und auch der Mörder kriegt dort die Gerechtigkeit, er kriegt sie ganz bestimmt, das weiß ich.“ Ein Gutachten aus dem Jahr 2024 könnte neue Beweise und Spuren liefern. Ist das der Durchbruch, auf den die Familie und die Ermittler so lange gewartet haben? Journalist Hans Breitegger (Kleine Zeitung): „Jetzt heißt es plötzlich seitens der Staatsanwaltschaft, man hat die DNA des Mörders.“