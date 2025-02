Sicherheitsrisiko auf Rädern: Polizei beschlagnahmt Kennzeichen von Bus

Bedienstete der Polizeiinspektion Schwechat Wiener Straße führten gemeinsam mit technischen Amtssachverständigen des Amtes der NÖ Landesregierung am 4. Februar 2025 im Bereich der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße, Raststation Rannersdorf, technische Kontrollen durch.

Reisebus auf dem Weg nach Graz

Bei diesem Prüfzugeinsatz hielten die einschreitenden Polizistinnen und Polizisten gegen 14.30 Uhr einen Reisebus an, der mit 13 Passagieren besetzt auf dem Weg in Richtung Graz war. Bei der Kontrolle des Busses wurde festgestellt, dass ein Reifen an der dritten Achse einen großflächigen Gewebeaustritt aufwies. Außerdem wurde eine teilweise gravierende Unterschreitung der Mindestprofiltiefe an beiden Reifen der dritten Achse gemessen.

Kennzeichen wurden abgenommen

Aufgrund der festgestellten Mängel mit Gefahr im Verzug wurde dem Fahrzeuglenker die Weiterfahrt bis zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes untersagt und die Kennzeichentafeln wurden vorläufig abgenommen. Der Zulassungsbesitzer und der Fahrzeuglenker werden der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.