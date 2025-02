Chinesische Botschafterin zu Besuch in der steirischen Landeshauptstadt

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die guten steirisch-chinesischen Beziehungen. Im Rahmen der sogenannten „Freundschaftlich Strategischen Partnerschaft″ finden bereits seit 2013 regelmäßig Koordinationsforen an der Chinesischen Botschaft in Wien statt. Insgesamt besteht zwischen der Steiermark und China eine enge Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen, wie auch Landeshauptmann Mario Kunasek anlässlich des Treffens mit Botschafterin Qi Mei betont: „Für die Steiermark ist China ein überaus bedeutender Wirtschaftspartner und ein wichtiger Exportmarkt, wie auch zahlreiche Niederlassungen bedeutender steirischer Unternehmen in China zeigen. Auch im Bereich des Tourismus ist die enge Kooperation mit China für die Steiermark äußerst bedeutsam. Es war mir daher eine große Freude, Botschafterin Qi Mei in Graz zu begrüßen und ich freue mich, die guten Beziehungen zwischen der Steiermark und China auch Zukunft weiter auszubauen.″

China als wichtigster asiatischer Herkunftsmarkt für österreichischen Tourismus

Der Export steirischer Güter in die Volksrepublik China betrug allein im Jahr 2023 rund 1,4 Mrd. Euro. China ist der wichtigste asiatische Herkunftsmarkt für den österreichischen Tourismus. Qi Mei ist seit dem Jahr 2023 als Botschafterin der Volksrepublik China in Österreich im Amt. Zuvor war sie bereits in unterschiedlichen chinesischen Botschaften tätig, dies unter anderem in Schweden und in Norwegen, sowie ab dem Jahr 2019 in Äquatorialguinea.