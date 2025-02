Kündigung im Krankenstand: Ist das rechtlich erlaubt?

Fakten am Tisch

Veröffentlicht am 6. Februar 2025, 17:30 / ©Montage: Canva Pro/AK Kärnten/Helge Bauer

Stell dir vor: Du bist krankgeschrieben, kümmerst dich um deine Genesung – und plötzlich liegt die Kündigung im Briefkasten. Doch ist das überhaupt erlaubt? 5 Minuten hat mit Maximilian Turrini, Abteilungsleiter Arbeits- und Sozialrecht der Arbeiterkammer Kärnten, gesprochen und die Antwort mag viele überraschen: Ja, eine Kündigung im Krankenstand ist in Österreich rechtlich zulässig. Doch es gibt einiges zu beachten.

Darf mein Arbeitgeber mich kündigen, wenn ich krank bin?

Ja, das ist möglich. „Sie gleichen wie bei einer regulären Kündigung. Die Kündigung muss dem Arbeitnehmer ordnungsgemäß zugehen, und alle Fristen müssen eingehalten werden. ,“ erklärt Maximilian Turrini. Besonders bitter wird es, wenn die Kündigung direkt nach einem Arbeitsunfall erfolgt. „Die schiefste Optik ist dort insbesondere, wenn jemand im Rahmen seiner Arbeitsleistung arbeitsunfähig wird und dann als Dank dafür die Kündigung bekommt.“

Was hältst du davon, dass eine Kündigung im Krankenstand erlaubt ist? Geht gar nicht! – Kranke sollten besser geschützt werden. Kommt darauf an. – In manchen Fällen ist es vielleicht gerechtfertigt. Ist in Ordnung. – Arbeitgeber müssen flexibel bleiben. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wie viele Fälle von Kündigungen im Krankenstand gab es im letzten Jahr?

„Wir haben keine exakte Zahl, da wir nur allgemeine Auflösungen von Arbeitsverhältnissen kategorisieren. Aber wir können sicher sagen, dass es mehr als 1.000 Fälle und Beratungen zu diesem Thema gab. In den meisten Fällen müssen wir den Betroffenen leider bestätigen, dass eine Kündigung im Krankenstand rechtlich zulässig ist“, so Turrini.

Was passiert mit meinem Gehalt nach der Kündigung?

Viele Arbeitgeber glauben irrtümlich, dass mit dem Ende des Dienstverhältnisses auch die Entgeltfortzahlung endet – doch das ist falsch. „Wenn der Krankenstand länger dauert als das Dienstverhältnis, muss das Entgelt weitergezahlt werden, bis zum Ende des Krankenstandes oder bis zur gesetzlichen Entgeltfortzahlungsgrenze.“ Ein besonders problematisches Vorgehen ist laut Turrini, dass manche Arbeitgeber ihre Beschäftigten während des Krankenstandes einfach abmelden, ohne eine offizielle Kündigung auszusprechen. „Dann gibt es irgendwann die lapidare Meldung: ‚Wenn du wieder gesund bist, kommst du zurück und wirst wieder angemeldet.‘ Solche Fälle führen häufig zu Kündigungsentschädigungsansprüchen, weil das faktisch einer Entlassung gleichkommt.“

Welche Ansprüche habe ich nach einer Kündigung im Krankenstand?

Auch wenn die Kündigung im Krankenstand zulässig ist, stehen Arbeitnehmer dennoch mehrere Ansprüche zu:

Entgeltfortzahlung (bis zum Ende des Krankenstandes oder bis zur gesetzlichen Höchstgrenze)

(bis zum Ende des Krankenstandes oder bis zur gesetzlichen Höchstgrenze) Urlaubsersatzleistung (offener Urlaub wird ausbezahlt)

(offener Urlaub wird ausbezahlt) Weihnachts- und Urlaubsgeld (sofern laut Kollektivvertrag vorgesehen)

(sofern laut Kollektivvertrag vorgesehen) Dienstzeugnis

Kann man sich gegen eine Kündigung im Krankenstand wehren?

Grundsätzlich ist eine Kündigung im Krankenstand rechtlich erlaubt. Doch kann man sich als Arbeitnehmer irgendwie vertraglich davor schützen? „Theoretisch ja. Es gibt sogenannte Kündigungsverzichte, die vertraglich festgehalten werden könnten. Allerdings haben wir so eine Klausel in der Praxis noch nie zur Prüfung vorgelegt bekommen. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass ein Arbeitgeber eine solche Regelung freiwillig akzeptiert“, erzählt Turrini.

Warum gibt es keinen Kündigungsschutz?

Laut Maximilian Turrini wäre es wünschenswert, dass sich der Kündigungsschutz zumindest für Arbeitsunfälle verbessert. „Wenn man schon sagt, dass der Kündigungsschutz im Krankenstand nicht greift, dann sollte es ihn wenigstens bei Arbeitsunfällen geben – denn dort besteht eine direkte Verbindung zur Arbeit.“ Doch aktuell ist das nicht absehbar. Stattdessen gibt es sogar Überlegungen, die ersten drei Krankenstandstage als Urlaub anzurechnen. „Das geht eher ins Gegenteil. Dann bleiben die Leute entweder krank arbeiten oder sie lassen sich gleich für eine ganze Woche krankschreiben.“ Gerade in Branchen wie der Gastronomie sei das problematisch. „Ich möchte niemanden, der mir in die Suppe hustet, weil er sich nicht leisten kann, daheim zu bleiben – wir brauchen andere Lösungen.“

Häufig gestellte Fragen: Darf mein Arbeitgeber mich kündigen, wenn ich krank bin? Ja, eine Kündigung im Krankenstand ist in Österreich rechtlich zulässig. Die Kündigung muss dem Arbeitnehmer ordnungsgemäß zugestellt werden und alle Fristen müssen eingehalten werden. Besonders problematisch wird es, wenn die Kündigung nach einem Arbeitsunfall ausgesprochen wird. Wie viele Fälle von Kündigungen im Krankenstand gab es im letzten Jahr? Es gibt keine exakte Zahl, aber es gab mehr als 1.000 Beratungen und Fälle zu diesem Thema. In den meisten Fällen müssen Arbeitnehmer leider erfahren, dass eine Kündigung im Krankenstand rechtlich zulässig ist. Was passiert mit meinem Gehalt nach der Kündigung? Auch nach einer Kündigung muss das Gehalt weitergezahlt werden, wenn der Krankenstand länger dauert als das Dienstverhältnis, bis zum Ende des Krankenstandes oder bis zur gesetzlichen Entgeltfortzahlungsgrenze. Welche Ansprüche habe ich nach einer Kündigung im Krankenstand? Arbeitnehmer haben Anspruch auf: Entgeltfortzahlung (bis zum Ende des Krankenstandes oder bis zur gesetzlichen Höchstgrenze)

Urlaubsersatzleistung (offener Urlaub wird ausbezahlt)

Weihnachts- und Urlaubsgeld (sofern laut Kollektivvertrag vorgesehen)

Dienstzeugnis Kann man sich gegen eine Kündigung im Krankenstand wehren? Eine Kündigung im Krankenstand ist grundsätzlich rechtlich erlaubt. Es gibt jedoch theoretisch die Möglichkeit, einen Kündigungsverzicht vertraglich festzulegen, was in der Praxis jedoch sehr unwahrscheinlich ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2025 um 22:39 Uhr aktualisiert